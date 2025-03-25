ads
الثلاثاء 25 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

استاد القاهرة جاهز لاستضافة لقاء مصر وسيراليون

استاد القاهرة
استاد القاهرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن رئيس هيئة استاد القاهرة الدولي عن جاهزية الاستاد لاستقبال مباراة مصر والسيراليون في التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء.

ويلتقي منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن مساء اليوم الثلاثاء نظيره ضمن مواجهات الجولة السادسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

ويتصدر منتخب مصر مجموعته برصيد 13 نقطة بعد 5 جولات في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وأدي لاعبو منتخب مصر تدريباتهم مساء أمس الإثنين، استعدادا للقاء سيراليون بمشاركة جميع اللاعبين، وحرص حسام حسن خلال التدريب على شرح اخطاء اللاعبين خلال لقاء إثيوبيا الأخير.

حضر مران منتخب مصر، محمد يحيي لطفي رئيس الشركة المتحدة للرياضة، وخالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة، وطارق أبو العينين عضو مجلس إدارة الاتحاد.

استاد القاهرة الدولي مباراة مصر والسيراليون منتخب مصر هيئة استاد القاهرة الدولي