"تعليم الوادي الجديد" تعتمد نتائج مسابقة التحقيق الصحفي الإلكتروني

اعتمد سامي فضل دياب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، نتائج مسابقة التحقيق الصحفي الإلكتروني التي نظمها توجيه عام الصحافة المدرسية على مستوى المديرية، في إطار دعم الأنشطة التربوية وتشجيع المواهب الصحفية بين الطلاب.

وأكد وكيل الوزارة أن المسابقة تهدف إلى تنمية مهارات الطلاب الصحفية وتشجيعهم على الابتكار والتعبير عن قضايا المجتمع بأسلوب صحفي متميز، مشيرًا إلى أنه سيتم تصعيد الفائزين بالمركز الأول في كل مرحلة تعليمية للمنافسة على مستوى الجمهورية، لتمثيل المحافظة في التصفيات النهائية.

وجاءت النتائج على النحو التالي:

🔹 التعليم الثانوي العام:

المركز الأول: مدرسة موط الثانوية بنات بإدارة الداخلة.

المركز الأول مكرر: مدرسة السادات العسكرية بإدارة الخارجة.

🔹 التعليم الثانوي الفني:

المركز الأول: مدرسة بلاط الزراعية بإدارة بلاط.

المركز الأول مكرر: مدرسة الفرافرة الزراعية بإدارة الفرافرة.

وهنأ سامي فضل دياب الطلاب الفائزين، مشيدًا بالمستوى المتميز للأعمال الصحفية المقدمة، ومؤكدًا أهمية مثل هذه المسابقات في تنمية الفكر الإبداعي وصقل مهارات البحث والتحليل لدى الطلاب.

كما وجه بضرورة الاستمرار في دعم الأنشطة الصحفية بالمدارس، وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لتأهيل الطلاب للمنافسة على المستويات الأعلى وتحقيق نتائج مشرفة للمحافظة.