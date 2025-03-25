وزير الرياضة يشهد عقد رعاية بطولة العالم للناشئين للإسكواش

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الاتحاد المصري للإسكواش وشركة للاستثمار والتنمية الرياضية، والخاص برعاية وتنظيم بطولة العالم للناشئين والناشئات تحت 19 عامًا للفردي والفرق، والتي ستقام خلال الفترة من 21 يوليو إلى 1 أغسطس 2025، وذلك في إطار حرص الدولة على استضافة كبرى البطولات العالمية وتعزيز مكانتها كوجهة رائدة في تنظيم الفعاليات الرياضية الدولية.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي تستضيف فيها مصر البطولة، حيث كانت آخر مرة نظمتها عام 2003، ما يجعل عودتها إلى الأراضي المصرية حدثًا رياضيًا مهمًا يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها مصر من قبل الاتحاد الدولي للإسكواش، وقدرتها على تقديم تنظيم استثنائي يتماشى مع أعلى المعايير العالمية.

وفي كلمته، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن مصر أصبحت مركزًا عالميًا لاستضافة البطولات الرياضية الدولية بفضل ما تمتلكه من بنية تحتية رياضية متطورة، وخبرات تنظيمية كبيرة، إلى جانب الدعم اللامحدود من القيادة السياسية للرياضة بمختلف مجالاتها.

وأشار الوزير إلى أن استضافة بطولة العالم للناشئين والناشئات تحت 19 عامًا تأتي في توقيت مهم، خاصة مع إدراج رياضة الإسكواش رسميًا ضمن الألعاب الأولمبية بداية من دورة لوس أنجلوس 2028، ما يستوجب مزيدًا من الاستعدادات لدعم الأبطال الناشئين وتجهيزهم للمنافسة على أعلى المستويات.

وأضاف الدكتور أشرف صبحي: “مصر تمتلك مجموعة متميزة من أبطال الإسكواش والمواهب الواعدة التي تتصدر التصنيفات العالمية، ونسعى جاهدين للحفاظ على هذه الريادة من خلال دعم اللاعبين الناشئين وإتاحة الفرص أمامهم للتألق دوليًا. كما نحرص على تطوير بيئة تنافسية قوية تعزز من قدراتهم، وتؤهلهم لحصد مزيد من الألقاب، لا سيما مع اقتراب الإسكواش من دخول الأولمبياد لأول مرة في تاريخه.”

من جانبها، أعربت آمنة الطرابلسي، رئيس الاتحاد المصري للإسكواش، عن سعادتها بتوقيع بروتوكول التعاون، مؤكدة أن الاتحاد يواصل جهوده لتوفير بيئة مثالية لإعداد اللاعبين الناشئين وصقل مهاراتهم، بما يضمن استمرار تفوق مصر في الإسكواش عالميًا.

وأضافت أن استضافة بطولة العالم للناشئين تعكس ثقة الاتحاد الدولي للإسكواش في القدرات التنظيمية لمصر، متعهدة بأن يكون التنظيم على أعلى مستوى بما يليق بمكانة مصر الرائدة في هذه الرياضة.

وأكدت الطرابلسي أن هذه البطولة ستكون محطة مهمة لإعداد جيل جديد من اللاعبين القادرين على المنافسة في الاستحقاقات الدولية، وصولًا إلى دورة الألعاب الأولمبية، وهو ما يتماشى مع استراتيجية الاتحاد في الحفاظ على ريادة مصر العالمية في الإسكواش.

يأتي توقيع هذا البروتوكول في إطار توجه وزارة الشباب والرياضة نحو تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في المجال الرياضي، واستثمار النجاحات المتتالية التي تحققها مصر في تنظيم البطولات العالمية، بما يسهم في تنشيط السياحة الرياضية، ودعم الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة مصر كإحدى أهم الدول الرائدة في مجال الإسكواش.