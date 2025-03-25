حار نهارًا وشبورة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الأربعاء حيث يسود طقس حار نهارا على كافة الأنحاء وطقس معتدل ليلا وفي الصباح الباكر علي اغلب الأنحاء.

كما يشهد غدا الأربعاء شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الاربعاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 33 للعظمى والصغرى 21 درجة، وعلى السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغرى 18 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 31 للعظمى والصغرى 21 وعلى شمال الصعيد 34 للعظمي والصغرى 18 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 36 للعظمي والصغري 21 درجة .