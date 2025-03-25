متى فُرض الصيام على المسلمين لأول مرة؟

يعد الصيام أحد أركان الإسلام الخمسة، وقد فرضه الله على المسلمين في السنة الثانية للهجرة، أي بعد انتقال النبي محمد ﷺ إلى المدينة المنورة، وكان ذلك في شهر شعبان من العام الثاني للهجرة، وبعد هذا الفرض، صام المسلمون أول رمضان لهم في ذلك العام، والذي شهد أيضًا غزوة بدر الكبرى، وهي أول معركة فاصلة في تاريخ الإسلام.

وقد جاء فرض الصيام في القرآن الكريم من خلال قول الله تعالى:

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ" (البقرة: 183).

وفي هذه الآية، يوضح الله أن الصيام ليس فريضة جديدة، وإنما كان مفروضًا على الأمم السابقة أيضًا، لكن بصيغ مختلفة عن الصيام الإسلامي.

كيف كان الصيام في بدايته؟

في بداية فرض الصيام، لم يكن على صورته الحالية، بل كان مختلفًا إلى حد ما، حيث كان المسلمون يصومون من الفجر حتى غروب الشمس، ولكن بمجرد أن ينام الشخص بعد الإفطار، لم يكن يستطيع الأكل أو الشرب أو معاشرة زوجته حتى مغرب اليوم التالي، وكان هذا الأمر صعبًا على الكثيرين، فخفف الله عليهم لاحقًا ونزلت الآية:

"أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ" (البقرة: 187)، فأصبح بإمكان المسلمين الأكل والشرب والتقرب من أزواجهم طوال الليل حتى أذان الفجر، وهو النظام الذي استمر حتى اليوم.

متى كانت أول صلاة عيد فطر في الإسلام؟

بعد أن أكمل المسلمون صيام أول رمضان لهم في السنة الثانية للهجرة، جاء عيد الفطر لأول مرة في 1 شوال من نفس العام، وهو العيد الذي شرعه الإسلام فرحًا بانتهاء شهر الصيام، وفي صباح ذلك اليوم، خرج النبي ﷺ بأصحابه إلى المصلى، وهو مكان واسع خارج المدينة، حيث أقام أول صلاة عيد فطر في الإسلام.

وقد وصف الصحابة كيف كان النبي ﷺ يصلي صلاة العيد، حيث كان يكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمس تكبيرات، ثم يخطب بالمسلمين خطبة العيد التي تحمل التوجيهات والمواعظ، ومنذ ذلك اليوم، أصبحت صلاة العيد سنة مؤكدة يحرص عليها المسلمون في كل عيد فطر وعيد أضحى، كما أن الصيام خطوة مهمة في تهذيب النفس وتعزيز الروحانية والانضباط لدى المسلمين، وقد شهد أول رمضان صامه المسلمون أول زكاة فطر، وهي الصدقة التي تعطى للفقراء والمحتاجين قبل صلاة العيد، لضمان أن يشارك الجميع فرحة العيد دون فقر أو حاجة.