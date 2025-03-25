"المرشدين السياحيين": زيادة المعاش الشهري بقيمة 100 جنيه

قال سمير عبد الوهاب رئيس لجنة تسيير أعمال نقابة المرشدين السياحيين، إن مجلس النقابة نجح في زيادة معاش المرشد من 300 إلى 500 جنيه، ويعمل حاليا على زيادة بقيمة 100 جنيه، ليصبح الإجمالي المنصرف من النقابة 600 جنيه شهريا.

وأضاف عبد الوهاب، في تصريحات خاصة للبوابة نيوز، أنه لم يكن هناك معاش شهري للمرشدين حتى عام 2005 عندما نجح مجلس إدارة النقابة برئاسة محمد غريب في تخصيص نسبة من تذاكر الإرشاد السياحي بأبو سمبل، لحساب صندوق المعاشات، مشيرا إلى أن المعاش شهد زيادة في 2008، ثم 2010، وتوقفت الزيادات حتى وجدت لجنة تسيير الأعمال أنه يجب إعادة دراسة الأمر وفقا لأسعار التذاكر، وبالفعل حدث تحسن في القيمة المحصلة.

وتابع بأن النقابة الفرعية بأسوان بذلت جهدا مع محافظة أسوان حتى تمت زيادة رسم التذكرة، بالتعاون مع النقابة العامة التي باشرت المفاوضات مع وزارة الآثار، وتمت الموافقة، على وضع الزيادة في أقرب فرصة، وتم وضع آلية لزيادة رسوم الإرشاد بشكل دوري، كما نجحت لجنة تسيير الأعمال في تفعيل صندوق التكافل لخدمة الأعضاء.