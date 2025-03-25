القوات الروسية تسيطر على بلدتين وتحسن تموضعها التكتيكي على محاور العملية العسكرية الخاصة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم /الثلاثاء/ أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدتين، وحسنت تموضعها التكتيكي على محاور العملية العسكرية الخاصة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية -في بيان نقلته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنك"- "على اتجاه بيلغورود، هزمت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" تجمعات القوى العسكرية العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق أوغرويدي وميروبولي وكراسنوبولي في مقاطعة سومي". وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 50 عسكريًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وسيارة، وقطعتين مدفعية.

وتابع البيان "نتيجة للأعمال النشطة والحاسمة التي قامت بها وحدات من قوات مجموعة "الغرب"، تم تحرير بلدة ميرنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 250 جنديًا، ودبابة، ومركبتين مدرعتين قتاليتين، و3 سيارات، و4 قطع مدفعية.

وقال البيان "سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" على خطوط ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى العسكرية العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 200 جندي، ودبابة، و3 مركبات قتالية مدرعة، كما تم تدمير 3 مستودعات ذخيرة.

