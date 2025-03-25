وكيل تعليم الوادي الجديد يناقش سبل تعزيز المنافسة بين الطلاب في الأنشطة المختلفة

عقد سامي فضل دياب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، لقاءً موسعًا مع موجهي عموم الأنشطة، بحضور وليد المناخلي، وكيل المديرية، وسمير طاهر، مدير عام التعليم العام، إلى جانب ممثلي إدارات الموهوبين، والتعلم الذكي، والأمن، والعلاقات العامة.

بدأ اللقاء بمناقشة خطة العمل خلال الفترة الماضية، والتي ركزت على رفع مستوى الأنشطة التربوية بمدارس المحافظة، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، من خلال تنظيم مسابقات دينية وثقافية وفنية، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات التربوية الهادفة التي تساهم في صقل مهارات الطلاب.

وأكد وكيل الوزارة، أهمية تفعيل الأنشطة بجميع المدارس، وجعل البيئة المدرسية جاذبة للطلاب عبر توفير الفرص لتنمية مهاراتهم وفقًا لمواهبهم المختلفة.

كما شدد على الدور المحوري للأنشطة في تحفيز الطلاب على التفوق الدراسي، إلى جانب تعزيز مهاراتهم الحياتية والاجتماعية.

وأشار الدكتور سامي فضل دياب إلى ضرورة تعزيز التعاون بين جميع الأطراف لضمان تنوع الأنشطة بين الثقافية والفنية والعلمية، مع توفير الدعم الكامل للطلاب لتمكينهم من الوصول إلى أعلى مستويات النجاح والتفوق.

واختُتم اللقاء بفتح باب المناقشة وتبادل الآراء والأفكار، بهدف تطوير العمل والارتقاء بمستوى الأنشطة التربوية بما يخدم العملية التعليمية في المحافظة.