من العلق إلى البقرة.. آيات قرآنية نزلت في شهر رمضان

شهر رمضان هو الشهر الذي نزل فيه القرآن الكريم، كما ورد في قول الله تعالى: "شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان" (البقرة: 185)، وقد نزل الوحي لأول مرة في رمضان، لكن نزول القرآن استمر على مدار 23 عامًا.

السور التي نزلت في شهر رمضان

هناك عدة سور أو آيات قرآنية يُعتقد أنها نزلت في رمضان، ولكن ليس هناك تواريخ محددة بدقة لكل سورة، لأن التوثيق التاريخي لم يسجل مواعيد نزول جميع السور، ولكن بناءً على الروايات والأحاديث، فإن بعض أهم السور والآيات التي نزلت في رمضان تشمل:

سورة العلق (أول ما نزل من القرآن)

نزلت أول خمس آيات من سورة العلق على النبي ﷺ في ليلة القدر من رمضان، عندما جاءه جبريل عليه السلام في غار حراء وقال له: "اقرأ باسم ربك الذي خلق"، وقد وقع ذلك في 17 رمضان، أو 21 رمضان، أو 24 رمضان وفقًا لاختلاف الروايات.

سورة القدر

تتحدث هذه السورة عن فضل ليلة القدر، التي هي ليلة نزول القرآن، مما يشير إلى أنها نزلت في رمضان.

قال تعالى: "إنا أنزلناه في ليلة القدر" (القدر: 1).

سورة البقرة (آيات الصيام)

نزلت بعض آيات من سورة البقرة في شهر رمضان، ومنها الآيات التي فرض فيها الصيام:

"يا أيها الذين آمنوا كُتب عليكم الصيام كما كُتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون" (البقرة: 183)، ويُرجح نزولها في السنة الثانية للهجرة، وهو العام الذي فرض فيه صيام رمضان، وبعدها قضوا أول صلاة عيد فطر لهم.

سورة الأنفال

بعض الروايات تشير إلى أنها نزلت في 17 رمضان من السنة الثانية للهجرة، بعد غزوة بدر الكبرى، التي وقعت أيضًا في رمضان.

سورة الدخان

يقول بعض العلماء إنها نزلت في رمضان، استنادًا إلى الآية: "إنا أنزلناه في ليلة مباركة" (الدخان: 3)، والتي تُفسَّر بأنها تشير إلى ليلة القدر.

وقد نزل القرآن متفرقًا على مدار 23 عامًا، وفقًا للأحداث والوقائع المختلفة في حياة النبي ﷺ.

فكان أول ما نزل من القرآن في شهر رمضان، وهو الآيات الخمس الأولى من سورة العلق، كما تشير سورتي القدر والدخان إلى نزول القرآن في ليلة مباركة من رمضان، ونزلت آيات الصيام من سورة البقرة في رمضان، كما أن سورة الأنفال نزلت بعد غزوة بدر في رمضان.