القوافل التعليمية تواصل دعم الطلاب في المناطق النائية بإدارة الداخلة بالوادي الجديد

تواصل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد جهودها في تنفيذ برنامج القوافل التعليمية المجانية، وذلك بتوجيهات من الدكتور سامي فضل دياب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

ويأتي ذلك تحت رعاية اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وحرصه الدائم على مصلحة أبنائنا الطلاب وتقديم كافة سبل الدعم لهم، وبمتابعة من الأستاذة حنان مجدي، نائب المحافظ.

في هذا الإطار، شهدت إدارة الداخلة التعليمية انطلاق القوافل التعليمية المجانية، التي تهدف إلى دعم الطلاب بالمناطق النائية، ومساعدتهم على تحقيق التفوق الدراسي من خلال توفير حصص مراجعة مجانية في المواد الدراسية المختلفة، يقدمها نخبة من المعلمين المتميزين.

وتسهم هذه القوافل في تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، خاصة في المناطق البعيدة، حيث توفر لهم فرص تعليمية متكافئة وتساعدهم على تحسين مستواهم التعليمي استعدادًا للامتحانات.

كما تأتي هذه المبادرة في إطار حرص المحافظة على تقديم الدعم المستمر لطلابها، ورفع كفاءة العملية التعليمية، بما يعزز من جودة التعليم بالمحافظة.