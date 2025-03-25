رئيس جامعة دمياط يستقبل نائب جامعة بورسعيد لمناقشة رسالة ماجستير بكلية الآداب

استقبل الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط ، صباح اليوم الثلاثاء 25 مارس 2025، الدكتور ندا الحسيني يوسف ، أستاذ النحو والصرف المتفرغ بكلية الآداب جامعة بورسعيد ونائب رئيس جامعة بورسعيد السابق ، وذلك على هامش مناقشته لرسالة الماجستير المقدمة من الباحثة " بسمة محمد إبراهيم مصطفى" بقسم اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب ، تحت عنوان " عوارض التركيب في ديوان ابن المعتز (٢٤٧ه - ٢٩٦ ه" .

تشكلت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة برئاسة الدكتور ندا الحسيني يوسف "مشرفاً ورئيساً" ، وعضوية كل من الدكتورة عزة حسين غراب أستاذ مساعد متفرغ العلوم اللغوية بكلية الآداب جامعة دمياط ، والدكتور محمد ماهر عبد الرحمن أستاذ مساعد العلوم اللغوية بكلية الآداب جامعة دمياط ، والدكتورة سارة السيد غانم أستاذ مساعد العلوم اللغوية بكلية الآداب جامعة بورسعيد.

وشهد رئيس الجامعة جانباً من مناقشة رسالة الماجستير بحضور الأستاذ الدكتور عطية القللي ، عميد كلية الآداب ، والأستاذ الدكتور وائل عبد القادر عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والدكتور حامد الفار مدير وحدة ضمان الجودة وتقييم الأداء بكلية الآداب.

وفي ختام المناقشة، هنأ رئيس الجامعة الباحثة بسمة محمد إبراهيم على حصولها على درجة الماجستير بتقدير امتياز مع التوصية بطبع الرسالة وتداولها مع الجامعات ، متمنيًا لها مستقبلاً مشرقاً في البحث العلمي ، وتوفيقاً في مسيرتها العملية .