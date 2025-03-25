تفعيل مبادرة "ساعة خير" لتقديم مراجعات مجانية لطلاب الشهادة الإعدادية بالشرقية

تفقد عبدالرحمن عبداللطيف، وكيل مديرية التربية والتعليم بالشرقية، مدرسة العزازي الإعدادية المشتركة، حيث تابع مدى التزام المعلمين بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لسير الدراسة.

اطلع وكيل المديرية على تحديث قوائم الفصول وتسجيلها إلكترونيًا، كما تابع موقف فك كثافات الطلاب والطالبات داخل الفصول، إلى جانب رصد العجز والزيادة في أعضاء هيئة التدريس، لضمان استقرار العملية التعليمية وتحقيق أفضل بيئة تعليمية ممكنة. كما ناقش الطلاب والطالبات في المقررات الدراسية، واطمأن على استيعابهم للمواد، مؤكدًا أهمية الالتزام بالحضور وعدم الغياب حرصًا على مستقبلهم التعليمي.

وفي ختام زيارته، شدد وكيل المديرية على ضرورة متابعة التقييمات الأسبوعية وكراسة الحصة والاختبار الشهري لشهر مارس، مشيرًا إلى أن التقييمات يجب أن تكون جزءًا ثابتًا من الحصة الأولى، بينما يُخصص الامتحان الشهري للحصة الأخيرة.

كما أكد على جعل المدارس بيئة جاذبة للطلاب من خلال تفعيل الأنشطة والمبادرات التعليمية، ومنها مبادرة "ساعة خير" التي تستهدف تقديم مراجعات مجانية لطلاب الشهادة الإعدادية، بما يضمن رفع مستواهم التعليمي وتحقيق أفضل النتائج.

كما شدد على ضرورة الالتزام بمواعيد العمل خلال شهر رمضان، وتنفيذ خطط الوزارة بدقة لضمان سير العملية التعليمية بالشكل الأمثل، بما يخدم مصلحة الطلاب ويحقق أهداف التعليم.

