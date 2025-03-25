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الثلاثاء 25 مارس 2025
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

وكيل تعليم الشرقية يتابع تنفيذ التقييمات والأنشطة بالمدارس

جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية
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 أجرى عبدالرحمن عبداللطيف، وكيل مديرية التربية والتعليم بالشرقية، زيارة ميدانية مفاجئة لمتابعة انتظام العملية التعليمية في مدرسة محمد السيد وفا الكبير الابتدائية التابعة لإدارة فاقوس التعليمية، وذلك خلال شهر رمضان المبارك.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتوجيهات حازم الأشموني، محافظ الشرقية، ومحمد رمضان غريب، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية.

شهد وكيل المديرية طابور الصباح، حيث شارك التلاميذ في تأدية تحية العلم واستمع إلى فقرات البرنامج الإذاعي، التي تضمنت فقرات إعلامية متنوعة، إضافة إلى كلمة عن فضل الأم في تربية الأبناء وتنشئتهم.

كما تابع انتظام الدراسة داخل الفصول، واطمأن على التزام المعلمين بتطبيق المناهج الدراسية وفقًا للخطة الموضوعة.

وحرص وكيل المديرية على مناقشة التلاميذ واختبارهم فيما تم دراسته من المقررات الدراسية، كما تابع تنفيذ التقييمات الأسبوعية، وكراسة الحصة، والواجبات المدرسية، واختبار شهر مارس.

 وشدد على أهمية عدم التغيب عن الدراسة، مؤكدًا أن المواظبة والاجتهاد هما مفتاح تحقيق النجاح والتفوق.

وفي نهاية جولته بالمدرسة، أكد على ضرورة متابعة تنفيذ التقييمات أولًا بأول، وتفعيل الأنشطة المدرسية، وتهيئة بيئة تعليمية جاذبة للطلاب، بما يعزز من كفاءة العملية التعليمية ويحقق أفضل استفادة للطلاب خلال شهر رمضان.

 

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