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الثلاثاء 25 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

البابا تواضروس يستقبل السفير البولندي في مصر

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، ميهاو موركوتشينسكي، سفير جمهورية بولندا في مصر.

أعرب السفير البولندي عن سعادته بوجوده في مصر، مشيدًا بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين بلاده ومصر.

كما تناول اللقاء أوجه التعاون المثمر بين مصر وبولندا في مجال الآثار، في ضوء الاهتمام المشترك بحفظ التراث التاريخي.

وأشار  موركوتشينسكى كذلك إلى أهمية زيارة قداسة البابا تواضروس الثاني لبولندا، لما تتيحه من فرصة للتعرف على المسيحية في بولندا والكنيسة البولندية.

ومن جانبه رحب قداسة البابا بضيفه، مقدمًا نبذة عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والعائلة الأرثوذكسية القديمة، مؤكدًا على العلاقات الطيبة التي تربط الكنيسة القبطية بمختلف الكنائس حول العالم.

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