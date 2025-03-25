"الهوية البصرية والخطة الإستراتيجية".. أبرز مناقشات المجلس الدوري لجامعة الأقصر

عقد مجلس جامعة الأقصر، اليوم الثلاثاء، اجتماعه الدوري لمناقشة عدد من الملفات المهمة التي تهدف إلى تطوير الجامعة وتعزيز دورها الأكاديمي والمجتمعي، وذلك برئاسة الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس الجامعة، وبحضور عمداء الكليات وأعضاء المجلس، حيث يأتي هذا الاجتماع الدوري ضمن جهود الجامعة لتعزيز مكانتها الأكاديمية والتنافسية، وتحقيق رؤيتها في تطوير التعليم العالي وخدمة المجتمع.

رئيس جامعة الأقصر

واستهل مجلس الجامعة جلسته؛ بتقديم التهنئة للدكتور مايكل ذكي؛ بمناسبة توليه عمادة كلية السياحة والفنادق، كما قدم المجلس التهنئة لمنسوبي الجامعة من العمداء وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب وشعب مصر، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.

وتناولت جلسة مجلس جامعة الأقصر عددا من الملفات والقرارات الهامة والتي جاء بيانها كالتالي:-

1 - استعرض المجلس المذكرة المقدمة بشأن اعتماد تشكيل اللجنة العليا واللجنة التنفيذية لوضع الهوية البصرية لجامعة الأقصر وكلياتها، بما يعزز من تميزها وشخصيتها المؤسسية.

2 - ناقش المجلس مذكرة التفاهم مع جامعة قازان الفيدرالية بروسيا، والتي تهدف إلى التعاون في مجالات البحث العلمي وتبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، إضافة إلى تنظيم فعاليات أكاديمية مشتركة.

3 - بحث المجلس محاور الخطة الاستراتيجية للجامعة 2025-2030، والتي تشمل تطوير التعليم والتعلم، ودعم البحث العلمي والابتكار، وخدمة المجتمع، والتدويل، وتعزيز البنية التحتية والإلكترونية، وذلك في إطار التخطيط الاستراتيجي.

4 - وافق المجلس على إقامة فعاليات "الأسبوع الأخضر" بكليات الجامعة خلال الفترة من 13 إلى 17 أبريل 2025، واعتماد برنامج الفعالية.

5 - في سياق دعم الطلاب ذوي الإعاقة، ناقش المجلس مذكرة الاستعانة بمركز القياس والتقويم بالجامعات الحكومية لمراجعة الاختبارات لضمان توافقها مع احتياجات الطلاب ذوي الإعاقة.

6 - تضمنت قرارات المجلس تخفيض نسبة 50% من رسوم الاشتراك بالدورات التدريبية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من أهل سيناء، ضمن الدورات التي ينظمها مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بنظام التعلم عن بُعد.

7 - ناقش المجلس المقترح المقدم من كلية الفنون الجميلة بشأن عقد المؤتمر الأول لتوظيف مشاريع البكالوريوس، والمقترح الخاص بالمؤتمر الدولي الأول لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، المقرر انعقاده في نوفمبر 2025 تحت عنوان "الابتكار والتميز في تنمية قدرات المجتمع الجامعي".

8 - شملت الجلسة النظر في اللوائح الداخلية لعدد من الكليات والبرامج الدراسية بجامعة الأقصر الأهلية، ومنها كليات الفنون والتصميم، اللغات والترجمة، الحاسبات والمعلومات، السياحة والآثار، والبرامج البينية بين الكليات المختلفة.

9 - كما وافق المجلس على إضافة معايير الكتاب الإلكتروني لمرحلة الدراسات العليا إلى القواعد المنظمة للكتاب الجامعي الإلكتروني بالجامعة.

10 - وافق المجلس على مقترح إنشاء نقابة للعاملين بإسم نقابة العاملين بجامعة الأقصر، وكذلك إنشاء مركز الدعم النفسي والتربوي بجامعة "وحدة ذات طابع خاص"، بالإضافة لإنشاء جمعية تعاونية للإسكان بأسم أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بجامعة الأقصر.

11 - في إطار دعم وتعزيز العلاقات الأكاديمية والتعاون الدولي؛ وافق المجلس على توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الأقصر (جمهورية مصر العربية) وجامعة كابيتال نورمال (جمهورية الصين)، وكذلك توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الأقصر وجامعة الدولة الروسية للسينما والتلفيزيون ( س.جيراسيموف الاتحاد الروسي ).

12 - وافق المجلس على تأسيس شركة مملوكة لجامعة الأقصر؛ لدعم وتنمية الموارد الذاتية للجامعة وتعزيز الإقتصاد الوطني.

13 - تمت الموافقة على فتح باب قبول دفعة جديدة لمرحلتي الماجستير والدكتوراة بالأقسام العلمية ( جرافيك – تصوير – نحت ) بكلية الفنون الجميلة وذلك للعام الأكاديمي 2024/2025م .

14 - شهدت الجلسة الموافقة على إقامة عيد العلم بجامعة الأقصر؛ خلال شهر أبريل 2025م.

15 - في إطار القرارات الأكاديمية، أقر المجلس تعيينات جديدة لأعضاء هيئة التدريس بكلية الطب، حيث اعتمد المجلس تعيين الدكتورة سارة أحمد السيد أحمد، في وظيفة مدرس بقسم طب وجراحة العيون بكلية الطب جامعة الأقصر، وتعيين الدكتور عمرو عبدالراضي إسماعيل، في وظيفة مدرس بقسم أمراض الباطنة (تخصص أمراض الكلي) بكلية الطب جامعة الأقصر؛ وفقًا لإعلان كلية الطب المنشور خلال الفترة من 6 فبراير 2024م عن حاجة الكلية لشغل وظائف (أستاذ مساعد – مدرس) عن طريق التعيين أو النقل بأقسام الكلية المختلفة".

16 – وشملت القرارات الأكاديمية، منح الدكتور محمد عبدالحميد محمد علي – المدرس بقسم علوم الحاسب – كلية الحاسبات والمعلومات – جامعة الأقصر؛ اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد بذات القسم والكلية، وتعيين الدكتور أحمد محمد أحمد عبدالغني – في وظيفة أستاذ مساعد بقسم الفيزياء بكلية العلوم – جامعة الأقصر، وتعيين الدكتور عبدالحميد فراج سيد أحمد – في وظيفة أستاذ مساعد بقسم الرياضيات بكلية العلوم – جامعة الأقصر.

17 – كما تم منح عدد من الباحثين درجتي الدكتوراه والماجستير في تخصصات الفنون الجميلة، السياحة والفنادق، والآثار؛ حيث تم منح الباحثة شذي خالد عبدالحميد (من الداخل) – درجة دكتوراه الفلسفة في الفنون الجميلة – تخصص التصوير – شعبة التصوير العام – كلية الفنون الجميلة – جامعة الأقصر، ومنح الباحث بيشوي صلاح جرجس (من الخارج) – درجة دكتوراه الفلسفة في الفنون الجميلة – تخصص نحت – شعبة نحت ميداني – كلية الفنون الجميلة – جامعة الأقصر، ومنح الباحثة صافيناز حمدي زكي (من الخارج) – درجة دكتوراه الفلسفة في الفنون الجميلة – تخصص نحت – شعبة نحت ميداني – كلية الفنون الجميلة – جامعة الأقصر.

18 - وفي الماجستير؛ تم منح الباحثة صباح محمد عبدالله الطيب (من الخارج) – درجة الماجستير في الإرشاد السياحي – قسم الإرشاد السياحي – كلية السياحة والفنادق – جامعة الأقصر، كما تم منح الباحثة صابرين إبراهيم حسن علي (من الخارج) – درجة الماجستير في الدراسات السياحية – قسم الدراسات السياحية – كلية السياحة والفنادق – جامعة الأقصر.

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