"تعليم بورسعيد" تكرم الفائزين بمسابقة توجيه اللغة العربية والتربية الإسلامية

كرم طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم الثلاثاء، الطلاب الفائزين والموجهين المشرفين على مسابقة توجيه اللغة العربية والتربية الإسلامية.

وأقيمت المسابقة إلكترونيا على الصفحة الرسمية لتوجيه اللغة العربية قبل بداية شهر رمضان المبارك.

واستهدفت المسابقة جميع المعلمين والطلاب بمختلف المراحل التعليمية باجمالي مشاركة ١٠٥٠ معلمًا وطالبًا تم تكريم تسعة فائزين من المعلمين وتسعة من الطلاب.

جاء ذلك بحضور محمد عبده موجه عام اللغة العربية وسامي جلال موجه أول المادة وحسن شحاتة مشرف عام مادة التربية الإسلامية وأعضاء لجنة التحكيم كلا من الأستاذة رشا عطعوط وآلاء أحمد.