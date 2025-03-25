ads
الثلاثاء 25 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رئيس الوزراء الفلسطيني: جهود دبلوماسية مكثفة لوقف توسعة رقعة العدوان الإسرائيلى

رئيس الوزراء الفلسطيني
رئيس الوزراء الفلسطيني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال محمد مصطفى، رئيس الوزراء الفلسطيني، إن هناك جهودا دبلوماسية واتصالات دولية مكثفة لوقف توسعة رقعة العدوان الإسرائيلي، وفقًا لنبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني أن هناك توجيهات من الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ببذل كل جهد ممكن مع المنظمات الدولية للضغط على الاحتلال لإعادة فتح المعابر وإدخال المساعدات.

وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني عن تصاعد مؤشرات المجاعة ونقص الغذاء والدواء بعد أكثر من 25 يوما على إغلاق المعابر، مضيفًا: "نواصل الضغط مع مختلف الشركاء الدوليين لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة".

إدخال المساعدات اطلاق النار فى قطاع غزة الرئيس الفلسطيني محمود عباس العدوان الإسرائيلي المنظمات الدولية رئيس الوزراء الفلسطيني فتح المعابر محمود عباس وقف اطلاق النار