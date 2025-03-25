رئيس الوزراء الفلسطيني: جهود دبلوماسية مكثفة لوقف توسعة رقعة العدوان الإسرائيلى

قال محمد مصطفى، رئيس الوزراء الفلسطيني، إن هناك جهودا دبلوماسية واتصالات دولية مكثفة لوقف توسعة رقعة العدوان الإسرائيلي، وفقًا لنبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني أن هناك توجيهات من الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ببذل كل جهد ممكن مع المنظمات الدولية للضغط على الاحتلال لإعادة فتح المعابر وإدخال المساعدات.

وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني عن تصاعد مؤشرات المجاعة ونقص الغذاء والدواء بعد أكثر من 25 يوما على إغلاق المعابر، مضيفًا: "نواصل الضغط مع مختلف الشركاء الدوليين لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة".