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الثلاثاء 25 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تنفيذ أعمال الرصف للطريق الزراعي "أسوان - القاهرة" عقب نهو البنية التحتية

تنفيذ أعمال الرصف
تنفيذ أعمال الرصف للطريق الزراعى أسوان / القاهرة
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أعطى اللواء دكتور اسماعيل كمال محافظ أسوان فى إستجابة فورية لشكاوى المواطنين المتعلقة بتهالك الطريق الزراعى أسوان / القاهرة ، وحاجة الطريق إلى رفع الكفاءة والتوسعة وإعادة رصفه، فى المسافة من مدينة أسوان وحتى الشراونة بطول 125 كم توجيهاته الفورية للمهندس عيد كرومر رئيس الإدارة المركزية لفرع الهيئة العامة للطرق والكبارى ، والتابعة لوزارة النقل بسرعة التدخل.

تنفيذ أعمال الرصف للطريق الزراعى أسوان / القاهرة عقب نهو البنية التحتية 

وأفاد كرومر بأنه بناءاً على تكليفات محافظ أسوان فجارى حالياً الإنتهاء من أعمال البنية التحتية والمرافق العامة بالطريق الزراعى أسوان / القاهرة ، وخاصة فى الوصلة ما بين مدينة إدفو وحتى الشراونة بطول 40 كم ، والتى تم إدراجها ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة".

ولفت رئيس الإدارة المركزية لفرع الهيئة العامة للطرق والكبارى إلى أنه تم إسناد تنفيذ الأعمال لإحدى الشركات العامة للإنشاء والطرق ، ولم يتم إتاحة تنفيذ أعمال الرصف ، والتى ستتم عقب الإنتهاء من البنية التحتية بشكل كامل .

وكشف عيد كرومر بأنه سيتم بالتوازى إدراج باقى المراحل للطريق الزراعى تواكباً مع إنهاء أعمال البنية التحتية والمرافق العامة ، والمشروعات الجارية ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .

رفع الكفاءة لمداخل المدن ومواقع الربط بالكبارى

وأوضح كرومر بأنه سيتم بالتنسيق مع محافظة أسوان تنفيذ أعمال التطوير والتجميل ورفع الكفاءة لمداخل المدن الواقعة على الطريق ، وأيضاً للمواقع التى ستربط الطريق بالمحاور والكبارى الجديدة ، ولاسيما محور وكوبرى كلابشة ، وكذا محور وكوبرى دراو .

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