مدير تعليم القاهرة يتفقد مدارس منشأة ناصر لمتابعة سير العملية التعليمية

أجرت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية لمتابعة سير العملية التعليمية بمدرستي محمد نجيب الإعدادية بنات والصفا الابتدائية، التابعتين لإدارة منشأة ناصر التعليمية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وخلال الجولة، أكدت مدير المديرية أن الهدف من الزيارة هو متابعة كثافة الطلاب داخل الفصول، والتزام هيئة التدريس بالمناهج الدراسية، وتفعيل الأنشطة المدرسية، وتهيئة المدارس لتكون بيئة تعليمية جاذبة للطلاب.

كما تفقدت الفصول للاطلاع على مستوى الطلاب في القراءة، وكراسات الحصة والواجبات المدرسية، ونسبة الحضور، وأداء التقييم الأسبوعي.

وفي لقائها بالطلاب، حثّت سيادتها على المواظبة والاجتهاد لتحقيق مستقبل مشرق، مؤكدةً أهمية الأنشطة المدرسية، وضرورة عدم ضم أي فصول أو تركها دون معلم، والتصحيح الفوري للتقييمات، والالتزام بالواجبات المنزلية.