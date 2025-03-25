إنفوجرافيك| تعرف على أنشطة مديريات الزراعة والطب البيطري خلال أسبوع

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد رقم 190 من اصدار: "الزراعة في كل مصر" بالانفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والانشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من 18 وحتى 24 مارس الجاري.

وخلال هذا الاسبوع واصلت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، المرور على زراعات: القمح، البصل والبطاطس، وتقديم الدعم الفني للمزارعين، فضلا عن إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، كذلك تم تفقد الصوامع، للتأكد من جاهزيتها لاستقبال محصول القمح، كما استقبلت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، الخبير اليابانى، والمرور على الحقول الارشادية، في إطار أعمال تطوير نظم الرى، كما تم ازالة 20 حالة تعدي على الاراضي الزراعية، كما واصلت اعمال تطهير المساقي، كما تم عقد ندوة ارشادية حول محصول القمح، كما اعلنت مديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، ازالة 9 حالات تعدى على الاراضى الزراعية، كما واصلت اعمال تطهير المساقي، فضلا عن المرور علي أنشطة الانتاج الحيواني، كما عقدت مديرية الطب البيطرى، اجتماعا مع ادارة المجازر لتكثيف اعمال التفتيش ورفع درجة الاستعداد بالمجازر بمناسبة عيد الفطر المبارك، كما تم عقد 76 ندوة ارشادية للتوعية بالامراض الوبائية.

بينما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية، المرور على الحقول الإرشادية للمحاصيل الشتويه، كما تم تنفيذ مدرسة حقلية حول محصول القمح، كما شنت مديرية الطب البيطرى، حملات على اسواق بيع اللحوم والاسماك، حيث تم ضبط 3300 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، 18 قافلة بيطرية شاملة بعدد من القرى، وتم تقديم الخدمات البيطرية لحوالي 4022 حيوان وطائر، كما تم شن حملات على ثلاجات اللحوم، وتم ضبط حوالى 2 طن و209 مذبوحة خارج المجازر الحكومية، ولحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى، كما تم تحصين 10145 حيوان ضد الامراض الوبائية المختلفة.

فيما أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة، إزاله ١٨ حالة تعدي على الأراضي الزراعية، فضلا عن متابعة حالة المحاصيل الزراعية، واستمرار أعمال مكافحة الآفات والقوارض، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة الاسكندرية، إجتماعا مع مديري الإدارات الزراعية، لمتابعة سير العمل، كما شاركت المديرية فى مبادرة سوق اليوم الواحد، كما واصلت متابعة فحص ورش النخيل.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة الاسماعيلية، المرور علي الادارات الزراعية لمتابعة سير العمل، والمرور على الزراعات، كذلك واصلت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، المرور علي زراعات القمح، وبنجر السكر، كما تم عقد ندوة إرشادية حول محصول القطن، فضلا عن يوم حقل حول محصول القمح، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة شمال سيناء، اجتماعا مع مديري الإدارات، لمتابعة سير العمل، كما تم المرور علي عدد من محلات الاتجار في مبيدات الافات الزراعيه والأسمدة، كما واصلت أعمال الحملة القومية لمكافحة القوارض، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة جنوب سيناء، اجتماعت مع مديرى الإدارات، لمناقشة خطة العمل المستقبلية، كما تم تفقد عدد من المزارع بوادى طور سيناء.

كذلك واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم، المرور على المحاصيل الشتوية، وتقديم الدعم الفني للمزارعين، كما تم تنفيذ ندوة ارشادية حول ترشيد استهلاك مياه الري، وتطهير المساقي، كما تم المرور علي محلات الأعلاف وحظائر الماشية ومزارع الدواجن ومصانع الأعلاف ومراكز تجميع الالبان، كما واصلت ايضا مديرية الزراعة بمحافظة بنى سويف، المرور على زراعات: القمح، بنجر السكر، الثوم، كما تم متابعة توريد محصول بنجر السكر، كما تم شن حملات على محلات المبيدات والأسمدة لظبط الاسواق، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة اسيوط، المرور على زراعات: القمح، الينسون، والبنجر، كما تم ازالة عدد من حالات التعدي على الاراضى الزراعية بمراكز المحافظة.

وخلال هذا الاسبوع ايضا نفذت مديرية الزراعة بمحافظة سوهاج، يوم حصاد لمحصول دوار الشمس المحمل على طماطم ، كما تم المرور على محصول الكانولا وحالته مبشرة بإنتاج عالي، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة قنا، المرور على مصانع السكر، لمتابعة أعمال اللجان الإشرافية بالمصانع، كما تم متابعة اعمال التسوية بالليزر، كما تم تنفيذ ندوة إرشادية حول محصول القمح، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الاقصر، المرور على الادارات والجمعيات الزراعية، لمتابعة أعمال صرف الأسمدة، كما اعنلت المديرية استمرار اعمال لجان تنقية الحيازات.



يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لألقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالأرقام، فضلا عن اصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.

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