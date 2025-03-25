توزيع لحوم على 30 قرية ضمن "الأولى بالرعاية" في الفيوم

تستكمل إحدى جمعيات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم، توزيع اللحوم على الأسر الاولى بالرعاية بقرى مراكز محافظ الفيوم، وتوصيلها إلى بيوت ومنازل المستحقين في قرى ومدن المحافظة.

وأكد اللواء ممدوح شعبان مدير الجمعية بانه تم توزيع (6000) كيلو لحوم بـ(30) قرية وهم قرى المظاطلي وجورين وخلوصي وفانوس وبنوه والروضه وبشير صالح وعبدالنبي حسين والروبيات وابوحمزة وفرقص وارض اشعابي والمقاتله وارض الشريف وعزبة الجبل ونجيب الشرقي والحمرايه الشرقيه وكفر محفوظ وسرسنا ومعصرة صاوي والمقارشه بمركز طامية، وقرى ابو شنب وسرور والعلويه والعرب والصعايدة بمركز ابشواي، وقرى الحجر وبحر أبوالمير وخلف والمغربين ومطول ومنشأة رحمي وحلفا بمركز اطسا.

جاء ذلك تنفيذًاً لتوجيهات الدولة المصرية بدعم الأسر الأولى بالرعاية، وتحت رعاية دكتورة مايا مرسي وزير التضامن الإجتماعي، والدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، وإشراف ومتابعة الدكتورة شيرين فتحى، وكيلة وزارة تضامن الفيوم.

وأوضح"شعبان" أن التوزيع تم تحت رعاية وبالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم، والجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة بقرى ونجوع المحافظة، لافتا إلى أن الجمعية خصصت 18 ألف كيلو لحوم سيتم توزيعها خلال شهر رمضان الكريم على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء محافظة الفيوم.

وأضاف شعبان، أن الجمعية واحدة من اهم الجمعيات الخيرية فى مصر والتى تهدف إلى خدمة جميع فئات المجتمع المصري المحتاجة دون أي تمييز وتقوم بالمساعدات الموسمية كتوزيع لحوم الأضاحي وكراتين رمضان وتوزيع بطانية الشتاء والمشاركة فى يوم اليتيم.

يذكر أن توزيع اللحوم في شهر رمضان يأتي ضمن منظومة عمل الجمعية الهادفة إلى امداد الأسر الغير قادرة بالمشروعات التنموية الصغيرة والمتناهية الصغر وتقديم عدد من الخدمات الطبية لهم فى مجالات علاج مرضى العيون والقلب ومرضى السرطان في صعيد مصر، بجانب دعم هذه الأسر موسميًا من خلال توزيع كراتين المواد الغذائية في رمضان وتوزيع بطاطين الشتاء في بداية موسم الشتاء وتوزيع لحوم الأضاحي عقب عيد الأضحى المبارك .

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