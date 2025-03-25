محافظ بني سويف يتابع إجراءات الاستجابة لشكاوى ومطالب المواطنين

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، التقرير المفصل حول تنفيذ توجيهاته بشأن المطالب والشكاوى التي تم طرحها خلال لقاء الأسبوع الماضي مع المواطنين، حيث استعرضت مها حميدة، مدير عام إدارة خدمة المواطنين، ما تم إنجازه من إجراءات لحل المشكلات التي تم عرضها خلال اللقاء.

كشف التقرير عن اتخاذ خطوات جادة لحل المشكلات التي طُرحت خلال اللقاء السابق، حيث تم حل مشكلة أحد الشوارع ببني حلة بمركز سمسطا، والذي كان مغلقًا بسور يعيق حصول المواطنين على تراخيص البناء، حيث تم تنفيذ توجيهات المحافظ، من خلال قيام الوحدة المحلية بهدم السور وفتح الشارع، وتم إخطار المواطنين بضرورة التوجه إلى المركز التكنولوجي لاستكمال إجراءات الترخيص.

وفيما يتعلق بمشكلة المواطنة التي تم وقف صرف معاشها بقرية جزيرة المساعدة بمركز الواسطى، أوضح التقرير أنه تم توجيهها لتقديم تظلم عبر الخط الساخن، إلى جانب تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي الخاصة بزوجها، وتم منحها مساعدة مالية لمدة 6 أشهر لحين استكمال الإجراءات اللازمة لاستعادة معاشها.

أما بالنسبة لحالة المواطن من قرية قمبش الحمراء بمركز ببا، الذي يعاني من ورم بالمخ ويخضع لعلاج كيميائي وإشعاعي، فقد تم توجيهه إلى المجالس الطبية المتخصصة لاستكمال المستندات المطلوبة للحصول على معاش "كرامة"، و تم منحه مساعدة مالية لمدة ستة أشهر من قبل التضامن الاجتماعي، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ بتقديم الدعم العاجل للحالات الإنسانية.

وشمل التقرير أيضًا تنفيذ قرار المحافظ بصرف مساعدات مالية عاجلة لحالتين إنسانيتين تعانيان من ظروف مادية وصحية صعبة، وتم منح المساعدات من قبل المحافظة، بالإضافة إلى مساعدة مالية أخرى من التضامن الاجتماعي لمدة ستة أشهر، مع التنسيق مع الجمعيات الأهلية لتوفير دعم إضافي من المساعدات العينية والمواد الغذائية.

وأكد المحافظ أن حل مشكلات المواطنين يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي في بني سويف، مشيرًا إلى أن هذه المتابعة الدقيقة ليست مجرد إجراءات إدارية، بل هي جزء من رؤية المحافظة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين تنفيذ لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن ، مشددا على أهمية العمل بروح الفريق بين مختلف الأجهزة التنفيذية والتنسيق الفاعل مع المجتمع المدني لضمان تقديم حلول سريعة وفعالة، خاصة في القضايا التي تمس الفئات الأكثر احتياجًا.