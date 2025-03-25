محافظ الجيزة: مشروع متكامل لإحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي بأبو النمرس

أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، في بُشرى سارة لأهالي مركز ومدينة أبو النمرس أن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بصدد تنفيذ مشروع إحلال وتجديد خطوط وشبكات الصرف الصحي المتهالكة بمدينة أبو النمرس، وذلك استجابةً لمطالب المواطنين ورفعًا للمعاناة التي استمرت على مدار عدة سنوات.

وأوضح محافظ الجيزة، أن مركز ومدينة أبو النمرس يعاني من وجود 13 هبوطًا في شبكات الصرف الصحي بشوارع 6 أكتوبر وأحمد بدوي ومحيط مركز الشرطة بمدينة أبو النمرس، مما يؤدي إلى تكرار طفوحات الصرف الصحي.

ووجّه المحافظ رئيس مركز ومدينة أبو النمرس بالتعاون مع الشركة المنفذة لتذليل أي عقبات قد تواجه تنفيذ المشروع لضمان الانتهاء منه في أسرع وقت ممكن نظرًا لأهميته في تخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين.

يُذكر أن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة التقى بعدد من المواطنين خلال جولته الميدانية بمركز ومدينة أبو النمرس واستمع خلالها إلى شكاوى المواطنين المتعلقة بكثرة طفوحات الصرف الصحي وتهالك بعض الشبكات في المدينة.

وعلى الفور قام المهندس عادل النجار بالتنسيق مع المهندس أحمد عبد القادر رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي مما سيسهم في تخفيف معاناة المواطنين وحل مشكلة طفوحات الصرف الصحي المستمرة.