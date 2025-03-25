نائب محافظ بني سويف يتابع أعمال الانتهاء من مشروع مجمع المواقف

عقد "بلال حبش" نائب محافظ بني سويف، اجتماعا لمتابعة سير العمل بمشروع مجمع مواقف السيارات أسفل محور المستشار عدلي منصور بمدينة بني سويف، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة النقل ضمن خطة المحافظة لتخفيف الضغط المروري والزحام عن المواقف الرئيسية بالمناطق الحيوية.

حضر الاجتماع : المهندس أحمد حسين رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السادسة ببني سويف_الهيئة العامة للطرق والكباري، المهندس ناصر فراج وكيل وزارة النقل، شيرين حسين مسؤول المكتب الفني بالمحافظة، وبعض التنفيذيين المختصين من الهيئة والشركة المنفذة والإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.

ناقش الاجتماع الموقف التنفيذي بشكل تفصيلي بكل مكونات المشروع، وتضمنت أعمال تشطيبات المناطق الخدمية والإدارية، وأعمال الردم فى الساحة والبلاطات الخرسانية ، والأعمال الانشائية الخاصة بالخزان الأرضي والعزل والاختبار،السور الخارجي ، أعمال التمديدات الخاصة بالمرافق المختلفة واللاند سكيب وكراسي الركاب ، وأعمال الانترلوك والأبواب والشبابيك وغيرها من الأعمال ، بجانب مناقشة الموقف المالي للمشروع،حيث تم التأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لنهو المشروع وفق المعايير الهندسية المطلوبة ،والتوجيه بتذليل أي عقبات قد تعوق إنجاز المشروع.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع المُجمّع يضم موقفين للسيارات (محافظات ومراكز) مكونة من 5 ساحات انتظار على مساحة 25000 متر مربع بطاقة استعابية 600 مركبة، و 3 مناطق خدمية وادارية متفرقة باجمالي مساحة 4200 متر مربع (مسجد رجال + مسجد سيدات + نقطة أمنية + مكتب بريد + عيادة + غرفة صراف آلي + محلات تجارية + أكشاك)، بجانب نفق مشاه اسفل مطلع المحور لحركة المشاه بين الموقفين ، وخزان مياه ارضي للتغذية والحريق بسعة 60م ، وسور خارجي للموقف بطول 1200 متر وبوابات دخول وخروج الأفراد والمركبات، خطوط مياه وصرف صحي "خط الطرد" حتى محطات قرية رياض باشا.