نائب محافظ بني سويف يترأس الاجتماع الأول للجنة أسر الشهداء

ترأس "بلال حبش" نائب محافظ بني سويف اجتماع لجنة أسر الشهداء من القوات المسلحة والشرطة، حيث حضر الاجتماع :العميد محمد برعي عبد المجيد المستشار العسكري للمحافظة، لمياء العربي مدير إدارة المجالس واللجان "مقرر اللجنة" وباقي أعضاء اللجنة من رؤساء المدن ووكلاء الوزارات ومديري المديريات الخدمية والجهات المعنية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي.

ناقش نائب المحافظ خلال الاجتماع الأول للجنة_بعد قرار إعادة تشكيلها_ بعض الإجراءات المطلوبة ،لتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم من خدمات تعليمية وصحية واجتماعية وغيرها من الخدمات، وذلك من خلال خطة عمل تحت رعاية إشراف المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم "وبمشاركة أجهزة المحافظة التنفيذية والمجالس القومية النوعية بالتعاون مع مكتب المستشار العسكري للمحافظة.

وجه نائب المحافظ بتخصيص شباك بكل مركز تكنولوجي بالوحدات المحلية لتلقى طلبات أسر الشهداء في المعاملات الحكومية والخدمات الجماهيرية، وتسهيل إنهاء والحصول على تلك الخدمات، تقديرا لتضحيات شهداء الواجب، بجانب تكليفاته بتحديث قاعدة بيانات أسر الشهداء وفق الصوابط المنظمة لذلك وبموجب بطاقة تكريم سارية المفعول وصادرة من صندوق تكريم الشهداء ومصابي العمليات الإرهابية والحربية والأمنية.

وكان محافظ بني سويف قد أصدر القرار رقم 207 / 2025 بإعادة تشكيل لجنة أسر الشهداء لتكون برئاسة نائبه"بلال حبش":وعضوية كل من:المستشار العسكري ،ورؤساء المدن ،ووكلاء وزارات :التعليم، الصحة، الشباب والرياضة، الإسكان، التضامن، المجلس القومي للمرأة، السياحة،المجالس واللجان،حيث تختص اللجنة بدراسة أحوال أسر الشهداء والتواصل معهم ومساعدتهم و زيارتهم في المناسبات الدينية والقومية وإعداد برامج ترفيهية وتنظيم رحلات لهم ، على أن تعقد اللجنة بصفة شهرية ، وتعد تقرير بنتائج عملها لعرضه على المحافظ.