رئيس جامعة جنوب الوادي يعقد اجتماعًا مع اللجنة المنظمة للدورة العربية الـ 19 لخماسيات كرة القدم

اجتمع الدكتور أحمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادى برؤساء اللجان التنظيمية للدورة العربية لخماسيات كرة القدم، بحضور الدكتور أشرف موسى عميد كلية التربية الرياضية رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، والدكتور محمود لبيب وكيل كلية التربية الرياضية لشئون التعليم والطلاب، وعبد الرازق حسين امين الجامعة المساعد ولفيف من القيادات الادارية لمناقشة الترتيبات النهائية المتعلقة بعمل اللجان بشأن تنظيم الجامعة للدورة التاسعة عشر لخماسيات كرة القدم في الفترة من ١٩ إلى ٢٤ أبريل ٢٠٢٤، تحت رعاية الدكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور عمرو عزت سلامة أمين عام اتحاد الجامعات العربية.

شدد رئيس الجامعة على ضرورة خروج البطولة بالشكل اللائق التى اعتادت عليه الجامعة في تنظيمها لهذه البطولة طوال السنوات الماضية ووجه خلال الاجتماع، على ضرورة توزيع كافة الأدوار على القائمين على التنظيم وإسناد المهام لهم بشكل دقيق وتذليل كافة المعوقات خلال أيام البطولة بما يضمن بطولة ناجحة.

واطمأن رئيس الجامعة على ترتيبات حفل الافتتاح والقرعة.



وأكد “عكاوي” على حرص جامعة جنوب الوادي على تنظيم اللقاءات القمية والتي تهدف إلى توسيع قاعدة الممارسة الرياضية بين طلاب الجامعات وزيادة برامج وأنشطة المجلس العربى للأنشطة الطلابية للممارسة والمنافسة المنظمة من خلال تلك اللقاءات و إكساب الطلاب الخبرات والمهارات والسلوك القويم التى تتصف بها قواعد وقوانين الانشطة الطلابية.