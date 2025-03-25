تجديد الثقة في محمد نصر رئيسًا تنفيذيًا للمصرية للاتصالات

جدد مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات ثقته في محمد نصر عضوًا منتدبًا ورئيسًا تنفيذيًا للشركة لفترة جديدة، وذلك في إطار خطتها لمواصلة تحقيق النمو وتعزيز مكانتها في سوق الاتصالات.

وأعرب نصر عن امتنانه لمجلس الإدارة على هذه الثقة، مؤكدًا التزامه بمواصلة مسيرة النجاح التي حققتها الشركة في السنوات الماضية.

وأوضح أن الفترة المقبلة ستركز على دعم الابتكار، وتوسيع نطاق الخدمات، وتعزيز دور المصرية للاتصالات كمحور بيانات إقليمي، وقيادة التحول الرقمي في مصر والمنطقة.

وأضاف نصر أنه يتطلع للعمل تحت قيادة لبنى هلال، رئيس مجلس الإدارة الجديد، والتعاون مع أعضاء المجلس لتحقيق المزيد من الإنجازات، بما يسهم في تعزيز قيمة الشركة لمساهميها وعملائها.