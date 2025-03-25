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الثلاثاء 25 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

تجديد الثقة في محمد نصر رئيسًا تنفيذيًا للمصرية للاتصالات

المهندس محمد نصر
المهندس محمد نصر
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جدد مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات ثقته في محمد نصر عضوًا منتدبًا ورئيسًا تنفيذيًا للشركة لفترة جديدة، وذلك في إطار خطتها لمواصلة تحقيق النمو وتعزيز مكانتها في سوق الاتصالات.

وأعرب نصر عن امتنانه لمجلس الإدارة على هذه الثقة، مؤكدًا التزامه بمواصلة مسيرة النجاح التي حققتها الشركة في السنوات الماضية.

 وأوضح أن الفترة المقبلة ستركز على دعم الابتكار، وتوسيع نطاق الخدمات، وتعزيز دور المصرية للاتصالات كمحور بيانات إقليمي، وقيادة التحول الرقمي في مصر والمنطقة.

وأضاف نصر أنه يتطلع للعمل تحت قيادة لبنى هلال، رئيس مجلس الإدارة الجديد، والتعاون مع أعضاء المجلس لتحقيق المزيد من الإنجازات، بما يسهم في تعزيز قيمة الشركة لمساهميها وعملائها.

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