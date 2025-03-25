لبنى هلال رئيسًا لمجلس إدارة المصرية للاتصالات خلفًا لماجد عثمان

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، تعيين لبنى هلال رئيسًا لمجلس الإدارة، خلفًا للدكتور ماجد عثمان، الذي شغل هذا المنصب منذ عام 2016. وتعد هلال، التي انضمت إلى مجلس إدارة الشركة كعضو مستقل في مارس 2019، أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ المصرية للاتصالات، مما يعكس خطوة بارزة نحو تعزيز دور المرأة في قيادة الشركات الكبرى.

وأعربت لبنى هلال عن تقديرها لمجلس الإدارة على هذه الثقة، مؤكدة التزامها بتعزيز الشفافية والحوكمة وتحقيق النمو المستدام.

كما أكدت أنها ستستفيد من خبرتها الطويلة في القطاع المصرفي والاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية لدعم مسيرة الشركة وتعزيز دورها الريادي في سوق الاتصالات.

وأشادت هلال بالدور الذي لعبه الدكتور ماجد عثمان خلال السنوات التسع الماضية، مؤكدة أن ما حققه من إنجازات سيظل أساسًا قويًا للبناء عليه لضمان مستقبل أكثر ازدهارًا وابتكارًا للشركة.