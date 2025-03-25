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الثلاثاء 25 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

رئيس مجلس النواب يهنئ السيسي والشعب المصري بقرب حلول عيد الفطرالمبارك

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب
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توجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة  قرب حلول عيد الفطرالمبارك، وجاء نص التهنئة كالآتي:
“ونحن نتأهب لوداع شهر عزيز وغالٍ علينا جميعا لنستقبل عيد الفطر المبارك، يسعدنى أن أتقدم باسمكم جميعاً وباسمى بخالص التهنئة لجموع الشعب المصـــرى، وللأمـــة العـــربيـة والإسلاميـــة بهــذه المناسبــة الجليلـة، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يعيده على جميع أطياف الشعــب المصرى بالخيـر واليمن والبركات، وأن يعـم المزيد من الرخـــاء والإزدهـار على مصرنا الغالية بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى”.

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