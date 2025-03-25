علاء عابد: مشروع سكة حديد "الروبيكي- العاشر من رمضان" سيقدم خدمة نقل آمنة وسريعة للمواطنين

استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات الاتفاقية الخاصة بمشروع إنشاء سكة حديد "الروبيكي- العاشر من رمضان- بلبيس" الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية ، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وقال النائب علاء عابد أمام الجلسة العامه بمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إن مشروع خط سكة حديد الروبيكى بلبيس، أحد أهم المشروعات التى تكتمل به دائرة الربط بين المنطقة الصناعية والميناء الجاف والموانئ البحرية من أجل تعظم وتنمية قدرات المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان مضيفاً:" أن ذلك يأتي ضمن مجهودات الدولة في تنفيذ المشروعات الخدمية واللوجستية لتدعيم قدرات المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان وتمكين المنتجين والمصدرين من التنافسية فى الأسواق الداخلية والعالمية".

وأوضح “عابد”، أن الهدف من الاتفاق هو مشاركة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تمويل أعمال توريد وتركيب مسارات السكك الحديدية ومعدات أنظمة الإشارات والاتصالات لخط السكة الحديدية العاشر من رمضان/الروبيكي، وخدمات الإشراف على الإنشاءات الممولة جزئيًا من القرض، هذا بخلاف التعاون الفني.

وأكد أن إنشاء الخط سيؤدي إلى تقليل الازدحام المروري الناتج عن تشغيل شاحنات البضائع وكذلك أتوبيسات النقل الخاصة بالعاملين وتقليل استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية الناتجة عن الشاحنات والأتوبيسات وكذلك الحد من الحوادث وتكلفة صيانة الطرق.

وأشار إلى أن مشروع انشاء خط سكه حديد (الروبيكي/العاشر من رمضان/بلبيس) سيعمل على ربط الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية الجاري تنفيذهما بمدينة العاشر من رمضان بشبكة خطوط السكك الحديدية، وبالتالي سيتم ربط الميناء الجاف بالموانئ البحرية سواء موانئ السخنة والأدبية على البحر الأحمر أو موانئ بورسعيد ودمياط والإسكندرية والدخيلة على البحر المتوسط، مما سيؤدي إلى تعظيم حركة البضائع بين هذه الموانئ والمنطقة الصناعية الرئيسية بالعاشر من رمضان.

وأضاف إن الانتهاء من تنفيذ المشروع سيسهل نقل البضائع وخاصة الحاويات من الموانئ البحرية إلى الميناء الجاف بالعاشر من رمضان لتعظيم الترانزيت غير المباشر والقضاء على ظاهرة تكدس البضائع في الموانئ وزيادة التضخم في الأسعار نتيجة تعرض المستوردين لغرامات مالية على بضائعهم.

واختتم عرضة للتقرير قائلا: “أن خط السكة الحديد المستهدف سيقدم خدمة نقل ركاب آمنة وسريعة واقتصادية للغالبية العظمى من مواطني مدينة بلبيس الذين يعملون في المنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، بالإضافة إلى تيسير وصولهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة الكبرى بتبادل الخدمة مع LRT”.