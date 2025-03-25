القس أندريه زكي يستقبل رئيسة المجلس القومي للمرأة

استقبل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، خلال زيارتها لمقر الهيئة، اليوم الثلاثاء، وكان في استقبال رئيسة المجلس القومي للمرأة كلٌّ من ممتاز بشاي، نائب رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية، وسميرة لوقا، رئيس قطاع أول للحوار بالهيئة، إلى جانب عدد من قيادات الهيئة، وبحضور أعضاء من المجلس القومي للمرأة.

وخلال اللقاء، أشاد الدكتور القس أندريه زكي بالدور الريادي الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة في تعزيز حقوق المرأة المصرية وتمكينها في مختلف المجالات، كما أكد التزام الهيئة القبطية الإنجيلية منذ الخمسينيات بدعم قضايا المرأة المصرية، ليس فقط من خلال تقديم الخدمات، بل عبر تمكينها اقتصاديًّا واجتماعيًّا، وتعزيز دورها في بناء المجتمع.

من جانبها، أثنت المستشارة أمل عمار على جهود الهيئة القبطية الإنجيلية، مشيدةً بتاريخها الطويل في تمكين المرأة ودعمها اقتصاديًّا واجتماعيًّا من خلال المشروعات التنموية المتنوعة، مؤكدةً "أن الهيئة القبطية الإنجيلية شريك رئيسي في دعم المرأة المصرية وتعزيز دورها المجتمعي، ونحن نقدر جهودها الرائدة التي أسهمت في إحداث تغيير حقيقي في حياة الكثير من النساء، خاصة في مجالات التمكين الاقتصادي والتدريب والتأهيل.".

كما أجرت رئيسة المجلس القومي للمرأة بجولة داخل مقر الهيئة، تفقدت وحدة خدمات تطوير ريادة الأعمال المركزية، التي تقدم جلسات إرشادية يومية للرائدات في "مطبخ المصرية.. بإيد بناتها"، حيث يتم تدريبهن على إعداد وجبات صحية جديدة، بما يعزز مهاراتهن ويدعم استقلالهن الاقتصادي.