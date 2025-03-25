ads
الثلاثاء 25 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إعادة طرح الأراضي المسحوبة في المزاد بالوادي الجديد

اجتماع مجلس إدارة
اجتماع مجلس إدارة صندوق الأراضي بالوادي الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء،  مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي، وذلك بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، و سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، ورؤساء المراكز، وأعضاء المجلس.

ووجه محافظ الوادي الجديد بأعداد تقرير عن أعمال المراكز التكنولوجية الثابتة والمتنقلة خلال الأسبوع الجاري، وإعداد لجنة للمرور المفاجئ على المراكز لمتابعتها، وحظر تعامل الجماهير للحصول على الخدمات المقدمة إلا من خلال هذه المراكز و إخطار المخالفين بمنطقة مفيض باريس بمهلة حتى يوم 15 أبريل من هذا العام لإعادة التعاقد على الأراضي المسحوبة بالضوابط الجديدة.

كما كلف بمرور رؤساء القرى والمراكز على المستثمرين غير الجادين والمتقاعسين عن سداد المديونيات، وذلك لتحصيل مستحقات الدولة، مع اتخاذ إجراءات تصاعدية في حال عدم السداد ، وسرعة طرح الأراضي التي تم سحبها خلال أول مزاد يُعقد و رفع إحداثيات الأراضي المحيطة بعدد ٢ بئر بقرية جورمشين لطرحها للراغبين باستصلاحها.

محافظة لجنة أرض طرح مجلس