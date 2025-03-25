بالأسماء.. الثقافة تُعلن القائمة القصيرة لجائزة الدولة للمبدع الصغير 2025

تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، أعلنت وزارة الثقافة، برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هنو، القائمة القصيرة لجائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها الخامسة لعام 2025، والتي ينظمها المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور أشرف العزازي، وذلك في إطار دعم الدولة المصرية للمواهب الشابة وتحفيز الإبداع في مجالات الثقافة والفنون.

شهدت هذه الدورة مشاركة واسعة من مختلف المحافظات، حيث تصدرت الجيزة،والدقهلية، والقاهرة،والإسكندرية، ودمياط قائمة المحافظات الأكثر تأهلًا للمرحلة النهائية.

كما تفوق الفتيات على البنين من حيث عدد المشاركات.

وشملت القائمة الكاملة للمبدعين المتأهلين للتصفيات النهائية حسب الفروع والفئات العمرية:

فرع الرسم

الفئة العمرية الأولى:

• أسما إبراهيم مصطفى إبراهيم شلبي (كفر الشيخ)

• آية محسن عبده سعيد هارون (أسوان)

• جودي محمد زكريا أحمد درويش (القليوبية)

• خالد حسن شحات حسن إبراهيم (الدقهلية)

• ريتاج إسماعيل نور الدين محمد (القاهرة)

• كارمن أحمد محمود إبراهيم شحاتة (الإسكندرية)

• لارا حسام مصطفى توفيق (القاهرة)

• لارا كريم السيد عرابي علي (بورسعيد)

• مريم خالد حسن الشواربي (القاهرة)

• نور محمد أحمد أنور (الإسماعيلية)

الفئة العمرية الثانية:

• جني مختار محمد رفعت محمد (القليوبية)

• رافايلا عادل ميخائيل سلامة حنا (القاهرة)

• رقية إبراهيم محمد إبراهيم (القاهرة)

• رودينه ممدوح أحمد أحمد (القاهرة)

• سميحة محمد عبد الله محمد علاق (القاهرة)

• كيرلس جورج ماهر نصيف حنا (المنيا)

• محمد أبوبكر عبد العزيز السيد (الفيوم)

• يحيى محمد أحمد محمد عفيفي (القاهرة)

فرع العزف

الفئة العمرية الأولى:

• آدم أحمد طه محمد (القاهرة)

• آدم حسام محمد محمد عبد المنعم (الجيزة)

• تالة معتز نور الدين محمد (الإسكندرية)

• زين محمد أشرف شراره (الجيزة)

• سيف شريف حلمي محمد (الجيزة)

• كرمة أحمد عبده السعيد (بورسعيد)

• لارا محمد عبد الجيد عطية (القاهرة)

• ليلى محمود فاروق خزرجي (الجيزة)

• مروان يسري عبد الحميد فهمي (الجيزة)

• مصطفى محمد أحمد قدوره (الجيزة)

الفئة العمرية الثانية:

• إياد محمد أحمد قدوره (الجيزة)

• حلا حسن عادل حسن الكومي (الإسكندرية)

• رودينا وائل محمد عبد العزيز (الجيزة)

• عمر عادل إبراهيم موسى (الجيزة)

• مالك هشام أحمد محمد (الإسكندرية)

• مالك محمد شحاتة السيد (الجيزة)

• مريم محمد شحاتة السيد (الجيزة)

• ملك أحمد عبد الحميد الوشاحي (الجيزة)

• نور محمود محمد شريف (الإسكندرية)

• يوسف أشرف فريد حسن (الجيزة)

فرع الغناء

الفئة العمرية الأولى:

• فريدة إسلام سيد مصطفى كمال (القاهرة)

• فياض أحمد فياض محمود حسن (الجيزة)

• فيروز محمد محمد توفيق محمد (الجيزة)

• مروان محمد إسماعيل فضل الله (البحيرة)

• نور هاني مختار عباس محمد سليم (القاهرة)

الفئة العمرية الثانية:

• جنا محمد شوقي محمد فوزي شيحه (الجيزة)

• حور صلاح سالم عبد المجيد أحمد (الدقهلية)

• رودينا تامر إبراهيم عبد الحميد أمين (الجيزة)

• عائشة محمد إبراهيم عبد العظيم مرسي (الشرقية)

• عمار هشام الدسوقي محمد سليمان (القليوبية)

• فاروق محمد فاروق علي (الجيزة)

• لوجين تامر عبد الفتاح محمد سيد مرغني (الجيزة)

• محمد محمود محمد حسين محمد (القاهرة)

• مريم حنفي مصطفى حنفي محمود (الجيزة)

• مهدي محمد مهدي محمد قطب (الجيزة)

فرع التطبيقات والمواقع الإلكترونية

الفئة العمرية الأولى:

• آسر إسلام محمود محمد (الجيزة)

• حسام مصطفى محمد فكري (الغربية)

• حمزة محمد السيد سعد (البحيرة)

• رامي فادي صبري كرم (الدقهلية)

• عبد الله محمد فتحي محمود (أسوان)

• عدي محمد عادل مراد بدوي (بورسعيد)

• عمر حاتم صبحي مصطفى عكاشة (الغربية)

• عمر عبد السلام السيد عبد الله (الدقهلية)

• كاراس مينا ماهر توفيلس (القاهرة)

• لمار محمد عبد الوهاب علي (بورسعيد)

الفئة العمرية الثانية:

• أحمد طارق سعيد الشامي الفرماوي (المنوفية)

• أحمد ياسر محمود الكومي (الإسكندرية)

• إسراء بدوي سمير حسني (القاهرة)

• خالد أسام محمد متولي (الإسكندرية)

• رحيم وائل محمد محمد أبو عش (الشرقية)

• مارك ألبير بطرس آدم (دمياط)

• ميرنا مراد عزمي بسطه (القاهرة)

• وجدي أحمد وجدي أحمد (الإسكندرية)

• ياسين أحمد حسن علي نصار (المنوفية)

عمل مشترك بين:

• أنس أحمد حسني محمد (الإسكندرية)

• فيصل أمين إبراهيم أمين (الدقهلية)

فرع الابتكارات العلمية

الفئة العمرية الأولى:

• أحمد محمد عبد الرحيم عبد الدايم (القاهرة)

• آنتوني مينا يني عطا (سوهاج)

• جنى محمد عبد الوهاب أمين (المنيا)

• رجاء حسين حسن محمد (الفيوم)

• رفيق رامي عبد القادر عيسى (الإسكندرية)

• رؤى علاء الدين جمال موسى (سوهاج)

• عدي محمد السيد الغريب (دمياط)

• محمد أحمد سعد محمد حسنين (بورسعيد)

• مريم أحمد سيد أحمد (الأقصر)

عمل مشترك بين:

• هنا بدر الدين سعيد سعيد (الدقهلية)

• ليان إسلام نبيل أحمد (الدقهلية)

الفئة العمرية الثانية:

• أحمد حازم أحمد محمد (مطروح)

• أحمد صلاح الدين محمد جبالي (الوادي الجديد)

• حمزة أحمد محمد عمران (المنوفية)

• مايفن عماد وجيه عزيز (المنوفية)

• محمد السعيد إبراهيم السيد (الدقهلية)

• يوسف محمد علي محمود الجميلي (الدقهلية)

• يوسف يحيى إبراهيم زهران (كفر الشيخ)

عمل مشترك بين:

• عثمان مصطفى عثمان النحراوي (المنوفية)

• يوسف فتحي فتحي غالي (المنوفية)