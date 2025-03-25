البنك المصري لتنمية الصادرات يعقد أول اجتماع لمجلس إدارته الجديد

عقد مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات (EBank) أول اجتماع له أمس الاثنين، وذلك بعد انتخابه من قبل الجمعية العمومية خلال اجتماعها العادي، حيث جرت مناقشة توزيع الأدوار والمسؤوليات، إيذانًا بانطلاق الدورة الجديدة التي تمتد من 2025 حتى 2028.

تشكيل مجلس الإدارة الجديد

شهدت الجمعية العمومية انتخاب 12 عضوًا لمجلس الإدارة، وتم توزيع المناصب خلال الاجتماع على النحو التالي:

محمد طه محمد مصطفى – رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي وممثلًا عن بنك مصر.

الدكتور أحمد جلال – رئيسًا تنفيذيًا وعضوًا منتدبًا.

محمد محمد أبو السعود – نائب الرئيس التنفيذي.

الدكتور محمد مشالي – عضوًا تنفيذيًا.

أحمد فاروق حامد غنيم – ممثلًا عن البنك الأهلي المصري.

محمد عبد العال السيد حسن – ممثلًا عن بنك الاستثمار القومي.

الدكتور محمد فتحي حافظ صقر – ممثلًا عن بنك الاستثمار القومي.

اللواء أبو بكر محمود الجندي – ممثلًا عن بنك الاستثمار القومي.

الدكتور أحمد سمير يوسف الصياد – عضوًا غير تنفيذي مستقل.

الدكتورة جيهان ممدوح صالح – عضوًا غير تنفيذي مستقل.

المستشار محمود فوزي عبد الباري عصر – عضوًا غير تنفيذي مستقل.

الدكتور أحمد فؤاد محمد طاهر – ممثل مساهمي الأقلية غير تنفيذي.

وتُعد هذه هي المرة الأولى منذ تأسيس البنك قبل 41 عامًا التي يتم فيها تعيين رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي.

نتائج مالية قياسية لعام 2024

أشادت الجمعية العمومية بالأداء الاستثنائي للبنك خلال العام المالي المنصرم، حيث حقق صافي أرباح قبل الضرائب بقيمة 7.278 مليار جنيه مصري، مسجلًا نموًا بنسبة 64% مقارنة بعام 2023.

كما ارتفع صافي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية إلى 73.433 مليار جنيه، بزيادة 20.384 مليار جنيه ومعدل نمو 38% مقارنة بـ 31 ديسمبر 2023، وبزيادة 30.187 مليار جنيه ومعدل نمو 70% مقارنة بـ 31 ديسمبر 2022.

وفي السياق ذاته، شهد إجمالي حقوق المساهمين ارتفاعًا ليصل إلى 18.688 مليار جنيه، بزيادة 4.962 مليار جنيه ونسبة نمو 36% عن نهاية 2023، وبزيادة 8.998 مليار جنيه ومعدل نمو 93% مقارنة بـ 2022.

تكريم المجلس السابق وتطلعات المستقبل

أعربت الجمعية العمومية عن شكرها لأعضاء مجلس الإدارة السابقين الذين أتموا دورتهم من 2022 حتى 2025، مشيدةً بدورهم في تحقيق نتائج مالية قوية وتعزيز أصول البنك.

من جانبهم، أكد أعضاء مجلس الإدارة الجدد تقديرهم للثقة الممنوحة لهم من الجمعية العمومية، معربين عن تطلعهم لتعزيز مسيرة البنك المصري لتنمية الصادرات خلال الفترة المقبلة.