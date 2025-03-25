مستشفى جامعة سوهاج: إجراء 7 آلاف جلسة غسيل كلوي خلال 2024

شهدت وحدة الغسيل الكلوي للأطفال بمستشفى سوهاج الجامعي طفرة كبيرة في خدماتها خلال عام 2024 حيث قامت بإجراء ما يقرب من 7 آلاف و800 جلسة غسيل كلوي لعدد 50 حالة فشل كلوي مزمن تتم متابعتهم بانتظام داخل الوحدة، بالإضافة إلى استقبال 18 حالة فشل كلوي حاد احتاجت إلى جلسات غسيل طارئة.

ومن جانبه أكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج أن الجامعة تضع تحسين الخدمات الصحية في مقدمة أولوياتها وتسعى إلى تقديم أفضل رعاية طبية للمرضى وخاصة الأطفال المرضى بالأمراض المزمنة، مشيراً إلى أن وحدة الغسيل الكلوي للأطفال تمثل نموذجاً ناجحاً للتكامل بين الجهد الأكاديمي والخدمي وتؤكد على دور كلية الطب في دعم وتطوير الوحدات التخصصية داخل المستشفى الجامعي.

وأوضح الدكتور مجدي امين القاضي عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية ان وحدة كلى الأطفال تم افتتاحها عام ٢٠١٢م بعدد ٦ ماكينات فقط وتطورت تدريجيا حتى تم تنفيذ مشروع تطوير شامل بدعم من البنك التجاري الدولي في نهاية عام ٢٠٢١م، ليصل عدد أجهزة الغسيل إلى ٢٥ جهازا بالإضافة إلى جهاز للغسيل الدموي البطيء المستمر كما تم دعمها بأجهزة مراقبة طبية ومضخات محاليل وأجهزة تنفس صناعي متنقلة وأجهزة إلكترونية لقياس الحجوم الطبية إلى جانب محطة مياه حديثة تقلل من التدخل البشري في تحضير المحاليل وتساهم في تحسين كفاءة التعقيم.

وقال الدكتور احمد كمال عبد الحميد المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، إن الوحدة تستقبل حالات غسيل البلازما لبعض أمراض الكلى والأعصاب والدم لدى الأطفال وتعمل على مدار ٢٤ ساعة يومياً لخدمة المرضى المزمنين واستقبال الحالات الطارئة وتتابع الوحدة أسبوعيا من ثلاثين إلى أربعين حالة تحت إشراف فريق طبي متخصص من أعضاء هيئة التدريس بوحدة الكلى للأطفال.

كما أوضح الدكتور عبد الرحيم صادق، رئيس قسم الأطفال أن القسم يضم نخبة من الأطباء المتخصصين الذين يقدمون رعاية دقيقة وشاملة للمرضى وتعد وحدة الكلى أحد أبرز الوحدات التي تحقق إنجازات ملموسة في علاج ومتابعة الأطفال، ولا تقتصر خدمات وحدة كلى الأطفال على حالات الفشل الكلوي فقط، بل تمتد لتشمل جلسات غسيل البلازما لبعض أمراض الكلى والأعصاب والدم لدى الأطفال، مما يجعلها مركزاً متكاملاً لخدمة الأطفال المصابين بالأمراض الكلوية.

يشرف علي الوحدة الدكتوره غادة عشري برهام أستاذ مساعد طب الاطفال وتضم الدكتور محمد أحمد قاسم مدرس طب الأطفال، الدكتوره رانيا جمال مصطفى مدرس طب الأطفال، بالإضافة إلى فريق من المدرسين المساعدين والنواب المدربين على أعلى مستوى.