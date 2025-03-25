اغتيال الملك فيصل.. أبرز الأحداث العالمية 25 مارس

تمتلئ صفحات التاريخ منذ قرون وحتى العصر الحديث، بأحداث وقعت في مثل هذا اليوم، الخامس والعشرون من مارس، الذي صادف العديد من المناسبات الاجتماعية والسياسية المهمة.

و تستعرض “البوابة نيوز” في السطور التالية، مجموعة من أبرز الأحداث المهمة التي شهدتها دول العالم في مثل هذا اليوم، كالتالي:

1306 - تتويج روبرت ذا بروس ملكًا على اسكتلندا: في هذا اليوم، تُوِّج روبرت ذا بروس ملكًا على اسكتلندا في سكون، ليقود البلاد نحو الاستقلال عن الحكم الإنجليزي، وقد تُوِّجت جهوده بانتصاره الحاسم في معركة بانوكبيرن عام 1314، مما أكد استقلال اسكتلندا.

1634 - وصول المستوطنين الأوائل إلى ماريلاند: وصل المستوطنون الأوائل إلى ولاية ماريلاند الأمريكية، حيث أسسوا مستعمرة سانت ماريز، والتي أصبحت مركزًا للتسامح الديني في العالم الجديد.

1807 - إلغاء تجارة الرقيق في الإمبراطورية البريطانية: أصدر البرلمان البريطاني قانونًا يُحرِّم تجارة الرقيق، مما شكّل خطوة حاسمة نحو إنهاء العبودية في الإمبراطورية البريطانية.

1911 - حريق مصنع "تراينجل شيرتوايست" في نيويورك: اندلع حريق مميت في مصنع للملابس بمدينة نيويورك، أدى إلى وفاة 146 عاملاً، معظمهم من النساء المهاجرات، وقد سلطت هذه الكارثة الضوء على ظروف العمل السيئة وأدت إلى تحسين قوانين السلامة المهنية.

1957 - توقيع معاهدات روما وتأسيس السوق الأوروبية المشتركة: وقّعت ست دول أوروبية على معاهدات روما، مما أدى إلى إنشاء السوق الأوروبية المشتركة، والتي تطورت لاحقًا لتصبح الاتحاد الأوروبي، معززةً التعاون الاقتصادي والسياسي بين الدول الأعضاء.

1975 - اغتيال الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود: تعرّض الملك فيصل، ملك المملكة العربية السعودية، للاغتيال على يد ابن أخيه الأمير فيصل بن مساعد، خلال جلسة في الديوان الملكي، وقد شكل هذا الحدث صدمة كبيرة في العالم العربي والإسلامي.

1988 - مظاهرات الشموع في تشيكوسلوفاكيا: شهدت براتيسلافا أول مظاهرة سلمية كبرى ضد النظام الشيوعي في تشيكوسلوفاكيا، حيث تجمع آلاف المواطنين حاملين الشموع، وعلى الرغم من قمع الشرطة، فقد اعتُبرت هذه المظاهرة خطوة مهمة نحو الثورة المخملية وإرساء الديمقراطية في البلاد.

2002 - زلزال في منطقة هندو كوش بأفغانستان: ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة منطقة هندو كوش، متسببًا في وفاة أكثر من 2,000 شخص وإصابة الآلاف، وقد شعر بالهزة سكان المناطق المجاورة في باكستان وطاجيكستان، مما أبرز التحديات التي تواجهها هذه المنطقة المعرضة للنشاط الزلزالي.

2013 - خطة إنقاذ دولية لقبرص: وافقت الترويكا (المفوضية الأوروبية، البنك المركزي الأوروبي، وصندوق النقد الدولي) على خطة إنقاذ بقيمة 10 مليارات يورو لقبرص، وقد تضمنت الخطة إغلاق ثاني أكبر بنك في البلاد وفرض ضريبة على الودائع غير المؤمنة، بهدف تحقيق الاستقرار المالي.

2014 - استحواذ فيسبوك على "أوكيولوس": أعلن مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، عن استحواذ الشركة على "أوكيولوس في آر" مقابل 2 مليار دولار، وكانت "أوكيولوس" معروفة بتطويرها لتقنيات الواقع الافتراضي، مما عزز من توجه فيسبوك نحو هذا المجال المتنامي.

2015 - تجديد حبس 20 من عناصر "الإخوان" في مصر: في 25 مارس 2015، قررت نيابة شرق القاهرة تجديد حبس 20 متهمًا من عناصر جماعة الإخوان المسلمين، على خلفية اتهامهم بالبلطجة وإثارة الشغب في أحداث شهدتها منطقة مدينة نصر، وقد وُجهت إليهم تهم التجمهر، حيازة أسلحة، والتعدي على قوات الأمن.

2019 - تحديد موعد النطق بالحكم على 120 متهمًا في "أحداث الذكرى الثالثة للثورة" بمصر: حددت محكمة جنايات القاهرة هذا اليوم للنطق بالحكم على 120 متهمًا في إعادة محاكمتهم بقضية "أحداث الذكرى الثالثة للثورة"، وتعود وقائع القضية إلى اشتباكات وقعت بمحيط نقابة الصحفيين، أسفرت عن إصابات ووفيات.