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الثلاثاء 25 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ المنوفية: غرفة عمليات لمتابعة تعديات البناء

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على ضرورة التصدي الحازم لكافة أشكال التعديات المخالفة، مع استمرار حملات الإزالة الفورية خلال فترة الإجازات والعطلات الرسمية.

 وأكد أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة للمتابعة اللحظية لأي تعديات مخالفة، مع إعداد تقارير يومية والتأكد من إحالة جميع المخالفات للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما وجّه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة سير العمل بمنظومة التصالح على مخالفات البناء، والتواجد الميداني بالمراكز التكنولوجية لضمان انتظام العمل وتيسير الإجراءات على المواطنين، مع إعداد بيان شامل باحتياجات المراكز التكنولوجية لتسريع وتيرة الإنجاز في هذا الملف المهم.

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