ads
الثلاثاء 25 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ المنوفية يشدد على رفع درجة الاستعداد بجميع القطاعات استعدادا لعيد الفطر

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 ترأس اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اجتماعًا موسعًا لمناقشة الاستعدادات النهائية لاستقبال عيد الفطر المبارك، وذلك بحضور نائبه محمد موسى، والسكرتير العام اللواء ضياء الدين عبد الحميد، والسكرتير العام المساعد اللواء عبد الله الديب، إلى جانب رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية.

استهل المحافظ الاجتماع بتقديم التهنئة لشعب المنوفية والقيادات التنفيذية بمناسبة عيد الفطر، مؤكدًا ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات الخدمية بالمحافظة، مع تكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع.

 كما شدد على تفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات المركزية على مدار 24 ساعة، لضمان التدخل السريع في أي أزمات قد تطرأ خلال إجازة العيد.

الأسواق والمحال التجارية الحملات التفتيشية القطاعات الخدمية اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المحال التجارية