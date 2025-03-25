محافظ المنوفية يشدد على رفع درجة الاستعداد بجميع القطاعات استعدادا لعيد الفطر

ترأس اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اجتماعًا موسعًا لمناقشة الاستعدادات النهائية لاستقبال عيد الفطر المبارك، وذلك بحضور نائبه محمد موسى، والسكرتير العام اللواء ضياء الدين عبد الحميد، والسكرتير العام المساعد اللواء عبد الله الديب، إلى جانب رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية.

استهل المحافظ الاجتماع بتقديم التهنئة لشعب المنوفية والقيادات التنفيذية بمناسبة عيد الفطر، مؤكدًا ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات الخدمية بالمحافظة، مع تكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع.

كما شدد على تفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات المركزية على مدار 24 ساعة، لضمان التدخل السريع في أي أزمات قد تطرأ خلال إجازة العيد.