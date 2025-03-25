محافظ المنوفية يوزع مساعدات مالية ومواد غذائية ولحوم لـ85 حالة إنسانية

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اليوم الثلاثاء، بـ85 حالة إنسانية من الأسر الأكثر استحقاقا لتقديم الدعم اللازم لهم والاستماع إلى مطالبهم وإيجاد الحلول الفورية لها، وقام بتسليمهم مساعدات مالية وعينية تضمنت مواد غذائية ولحوم وبطاطين وملابس وكوتشيات مراعاة لظروفهم المعيشية، كما سلم المحافظ كراسي متحركة لعدد من ذوي الهمم للمساهمة في ممارسة حياتهم بشكل طبيعي بقيمة إجمالية تزيد عن نصف مليون جنيه ، ويأتي هذا استمرارًا لسلسلة لقاءاته التي يحرص محافظ المنوفية على تنظيمها بصفة دورية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم ، بحضور اللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام ، اللواء عبد الله الديب السكرتير العام المساعد للمحافظة، مديري مديريات التموين والتضامن الاجتماعي ووكيل مديرية الصحة.

وخلال اللقاء، قدم محافظ المنوفية خالص التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك داعياً المولي عز وجل بأن يعيده علي مصرنا الحبيبة بالأمن والسلام في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، معربًا عن سعادته بتلك اللقاءات، مؤكدًا أن مكتبه مفتوح دائمًا لكافة فئات المجتمع ولاسيما الأسر الأولي بالرعاية وذوي الهمم وأنه لا يدخر جهداً في تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة لأهالي المحافظة.

كما وجه مديري المديريات بالتواصل المباشر مع جميع الحالات وفحص حالتهم للوقوف علي مطالبهم وتسهيل الإجراءات اللازمة لهم كل فيما يخصه.

وحرص محافظ المنوفية للاستماع لكافة مطالب وشكاوى المواطنين ، مكلفاً وكيل مديرية الصحة باتخاذ إجراءات عاجلة بشأن 15 حالة مرضية وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم بمستشفيات الجامعة والباجور المركزي وقويسنا ورمد شبين الكوم والمخ والأعصاب ، فيما وجه المحافظ وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بتسهيل إجراءات صرف معاش تكافل وكرامة لـ 5 حالات أخري تعينهم على متطلبات الحياة المعيشية.

كما وجه مدير مديرية التموين ببحث إمكانية إضافة المواليد لعدد 16 أسرة حتي يتمكنوا من صرف السلع المدعمة، وكذا تكليف وكيل وزارة العمل بالتواصل المباشر مع عدد من الحالات لتوفير فرص عمل مناسبة لهم بالقطاع الخاص مراعاة لظروفهم المعيشية.

وأكد محافظ المنوفية على أننا مستمرون في تقديم كافة أوجه الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجا من خلال تلقى لجنة المساعدات بالديوان العام الطلبات المقدمة وفحصها مع الجهات المختصة للوقوف على مدى الحالات المستحقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وفى نهاية اللقاء، أعرب الأهالي عن سعادتهم البالغة بحرص محافظ المنوفية على دعمه الكامل ورعايته الشاملة لمطالبهم واحتياجاتهم والاستجابة الفورية لتلبيتها ، فضلاً عن التواصل المباشر مع جموع المواطنين لبحث شكواهم ووضع الحلول الفورية لها.