مدير تعليم مطروح تجتمع بمديري المدارس

اجتمعت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الثلاثاء، مع مديري المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية بإدارة مطروح التعليمية بالقاعة الكبري في مكتبة مصر العامة، بحضور إسماعيل جاتو وكيل المديرية، وأحمد هاشم رئيس مجلس أمناء المحافظة، وإيهاب أنور مدير عام التعليم العام، ومجدي المنشاوي مدير عام إدارة مطروح التعليمية، وموجهي عموم المواد الدراسية، ومديري المراحل التعليمية ومديري الأقسام بإدارة مطروح.

مدير تعليم مطروح تهنئ العاملين بحلول عيد الفطر المبارك



في بداية كلمتها خلال الاجتماع رحبت وكيل الوزارة بالحضور مقدمة لهم التهنئة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، ثم أوضحت أن اجتماعها اليوم ميثاق شرف للعمل خلال المرحلة المقبلة، وأنه يأتي لمتابعة مسار العملية التعليمية بالمدارس، مؤكدة أهمية المرحلة المقبلة عقب إجازة عيد الفطر المبارك لاستكمال الخطة الزمنية للعام الدراسي والتي سيتم خلالها عقد تقييمات شهري أبريل ومايو.

نادية فتحي: حركة تغييرات مديري المدارس جاءت لتجديد الدماء

ثم بينت للحضور أن حركة تغييرات مديري المدارس التي تمت بكافة المراحل التعليمية جاءت تجديدا للدماء ومن أجل رفع المستوي التحصيلي للطلاب بالمؤسسات التعليمية، مضيفة أن مسابقة الوظائف الإشرافية التي نظمتها المديرية والتي أعلنت نتيجتها منذ أيام قليلة جاءت من أجل اكتشاف قيادات تربوية جديدة وكوادر مهنية متميزة تثري الحقل التعليمي وتساهم في رفع منظومة العمل مهنيا وتربويا بكافة مدارس مطروح.

وأوضحت أنه لم يتم ظلم أي أحد بالمسابقة الإشرافية والتي جاءت معايير الاختيار فيها من أعضاء لجنة التقييم بكل مصداقية وشفافية وأمانة مهنية، وتم التنفيذ الكامل لنشرات النقل وفق تعليمات اللواء خالد شعيب قائد الإقليم للحفاظ علي كيان تعليم مطروح وعدم تدخل أي طرف لا يمت بأي صلة للقطاع التعليمي.

وأشارت إلى استمرار تفعيل مبادرة “مدرستي تكتب وتقرأ بطلاقة” بالمدارس الابتدائية، لافتة أن نسبة نواتجها جيدة حتى الآن، مشيدة بدور مجلس أمناء المحافظة في تقديم الدعم الإيجابي للعملية التعليمية بمطروح.

وفي ختام الإجتماع أعربت نادية فتحي عن احترمها لزملائها المعلمين حملة رسالة الأنبياء والرسل وأنه لا تهاون مع قيمة المعلم ومكانة المؤسسات التعليمية، مؤكدة أن قطار تحديث المنظومة التعليمية مستمر في المسير بفريق عمل واحد ووفق إطار مهني منظم.

مدير تعليم مطروح تجتمع بمديري المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية

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