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الثلاثاء 25 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

نقل الكهرباء: توقيع عقدين مع شركة سيمنز للطاقة لمحطة محولات

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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 وقعت اليوم  المهندسة مني رزق  رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقدين مع شركة سيمنز للطاقة لتوريد والإشراف علي تركيب والاختبارات لعدد ٢ فازة  محول احتياطية أحدهما لمحطة محولات ابو المطامير  جهد ٢٢/٢٢٠/٥٠٠ ك.ف   بسعة ١٦٦,٧ م.ف.ا  التابعة لمنطقة كهرباء الإسكندرية وغرب الدلتا  والآخر لمحطة محولات اسيوط شرق جهد ٢٢/٢٢٠/٥٠٠ ك.ف بسعة ١٦٦,٧ م.ف.ا التابعة لمنطقة كهرباء مصر الوسطي، وذلك حرصا علي استقرار الشبكة في حالة  حدوث أي طوارئ نظرا لنقل الفائزة الاحتياطية الموجودة بالمحطة لمحطة محولات زهراء المعادي.

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لتطوير ودعم الشبكة القومية الموحدة و استقرار الكهرباء، تنفيذا لتوجيهات الدكتور  محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة  المتجددة وفي اطار  المتابعة المستمرة.

 

الشركة المصرية لنقل الكهرباء شركة سيمنز للطاقة