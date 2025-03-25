إصابة 5 مواطنين بحادث انقلاب سيارة أجرة بالطريق السياحي لبحيرة قارون بالفيوم

أصيب 5 مواطنين، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة أجرة "صندوق" بالطريق السياحي لبحيرة قارون بالقرب من عزبة عبد العظيم بدائرة مركز سنورس بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق .

وفي التفاصيل، تلقى اللواء أحمد عزت؛ مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، بلاغًا من مأمور قسم شرطة سنورس، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة صندوق، بطريق بحيرة قارون السياحي بعد مدخل عزبه عبد العظيم، بدائرة المركز، ووجود مصابين.

وعلى الفور، انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 5 أشخاص بينهم سيدتين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانها السيطرة على السيارة.