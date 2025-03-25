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الثلاثاء 25 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مستشار الرئيس الفلسطيني: نرحب بأي مقترح يفضي إلى حقن دماء أهل غزة

محمود الهباش
محمود الهباش
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أكد مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش أن السلطة الفلسطينية ترحب بأي مقترح يفضي إلى حقن دماء المدنيين ومنع وقوع المزيد من الدمار في قطاع غزة. 

وقال الهباش - في تصريح خاص لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم /الثلاثاء/ - إن "السلطة الفلسطينية تريد البدء في إعادة إعمار قطاع غزة وإزالة آثار العدوان الإسرائيلي ووقف إراقة دماء الفلسطينيين في حرب لا معنى لها".

وشدد المسؤول الفلسطيني على ضرورة العمل والتعاون مع كافة الأطراف، من بينهم الولايات المتحدة - على الرغم من أن بنيامين نتنياهو لا يرغب في وقف إطلاق النار في غزة - لإنهاء العدوان وقطع الطريق على إسرائيل التي تريد مواصلة الحرب ضد الشعب الفلسطيني.
 

الهباش غزة السلطة الفلسطينية