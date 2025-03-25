إصابة 11 سودانيًا ومصرع مصري إثر انقلاب ميكروباص بسوهاج

شهد الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من صينية محافظة أسيوط صباح اليوم حادثًا مأساويًا نتيجة انقلاب سيارة ميكروباص إثر انفجار الإطار الأمامي.

وأسفر الحادث عن مصرع مواطن مصري وإصابة 12 آخرين، من بينهم 11 مواطنًا سودانيًا. تم دفع 5 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج في قسم الطوارئ.

تلقي اللواء صبري صالح عزب، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع الحادث على الطريق الصحراوي الشرقي، حيث تم إرسال فرق الإسعاف. تبين أن الحادث وقع لميكروباص كان يستقله 14 راكبًا، قادمًا من محافظة قنا ومتجهًا إلى القاهرة، أسفر الحادث عن إصابة كل من:

علي أحمد عثمان (65 عامًا)، سوداني الجنسية، مصابًا بجروح وكدمات مع اشتباه نزيف بالبطن، وعوني علي أحمد (50 عامًا)، مصابًا باشتباه كسر في اليد اليمنى وكدمات، ومحمد رفعت حسين، مصابًا بكدمات متفرقة بالجسم، وعادل أبو القاسم إبراهيم، مصابًا بكدمات متفرقة بالجسم.، ومحمد السيد مصطفى، والاء أحمد خالد، إبراهيم آدم أبو القاسم (13 عامًا)، ابتسام رفعت أحمد حسين، مصطفى سيد أحمد، محمد عثمان عبد القادر، جميعهم من الخرطوم، جمهورية السودان، مصابين بكدمات وجروح متفرقة.



كما تبين أن الحادث أسفر عن وفاة وائل محمود حسن من قرية الصوامعة شرق محافظة سوهاج، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أخميم المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

ويواصل مرفق الإسعاف بذل جهود مستمرة في تقديم الدعم الطبي للمصابين في الحادث.