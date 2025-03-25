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الثلاثاء 25 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط الصحراوي الغربي بالفيوم

اسعاف أرشيفية
اسعاف أرشيفية
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أصيب 7 أشخاص، اليوم الثلاثاء، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق أسيوط الصحراوى الغربى، بعد كارتة دهشور باتجاه الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التى تولت التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، بلاغا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق اسيوط الصحراوي الغربي، عند كارتة دهشور، ووجود مصابين.

وعلي الفور، انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 7 أشخاص، وذلك بسبب السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانها السيطرة على السيارة فانقلبت في نهر الطريق.

وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم العام، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

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