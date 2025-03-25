كوريا الجنوبية: مدينة أندونغ تصدر أمر إخلاء لجميع سكانها وسط انتشار حرائق الغابات

أعلنت السلطات الكورية الجنوبية اليوم/ الثلاثاء/ أن سكان مدينة أندونغ بجنوب شرق البلاد نُصحوا بالإخلاء إلى أماكن آمنة وسط استمرار انتشار حرائق الغابات في جميع أنحاء المنطقة.

وذكرت مدينة أندونغ، في تحذير من الكوارث أرسلته إلى السكان، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية " يونهاب" - " تنتشر حرائق الغابات بسرعة بسبب الرياح القوية".

وأصدرت السلطات في أندونغ، التي تقع على بعد حوالي 190 كيلومترا جنوب شرق سول، أمر إخلاء لجميع سكانها بسبب انتشار حرائق الغابات من بلدة أويسيونغ الجنوبية الشرقية إلى المنطقة بسبب الرياح القوية وظروف الطقس الجافة.

وتضم أندونغ "قرية هاهوي"، المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث الثقافي العالمي في عام 2010، وهي من أبرز الوجهات السياحية في كوريا الجنوبية.

