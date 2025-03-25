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الثلاثاء 25 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الدنمارك: الولايات المتحدة تمارس ضغوطًا غير مقبولة على جرينلاند

ميت فريدريكسن
ميت فريدريكسن
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قالت رئيسة وزراء الدنمارك، ميت فريدريكسن، إن الولايات المتحدة تمارس ضغوطًا غير مقبولة على جرينلاند، وذلك قبيل زيارة وفد أمريكي رفيع المستوى إلى الإقليم الدنماركي شبه المستقل هذا الأسبوع. 

وأضافت فريدريكسن – حسبما  ذكرت قناة "تي في 2" التلفزيونية المحلية اليوم الثلاثاء، أن الضغط على جرينلاند والدنمارك في هذا الوضع غير مقبول، وسنقاوم هذا الضغط.

واستبعدت فريدريكسن فكرة أن الأمر يتعلق بزيارة خاصة قائلة "لا يُمكن القيام بزيارة خاصة مع ممثلين رسميين من دولة أخرى".

وكان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، برايان هيوز، أكد أن الوفد يهدف إلى "التعرف على جرينلاند وثقافتها وتاريخها وشعبها".

 

جرينلاند الولايات المتحدة الدنمارك