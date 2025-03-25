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الثلاثاء 25 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تجهيز 171 ساحة لصلاة عيد الفطر المبارك في البحيرة

الدكتورة جاكلين عازر
الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة
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أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة على رفع درجة الاستعداد القصوى وتجهيز المساجد التى ستشهد أداء صلاة عيد الفطر المبارك والساحات الملحقة بها، لضمان توفير بيئة ملائمة لإقامة الصلاة، بأفضل صورة ممكنة.

وفي هذا الشأن، قامت مديرية الأوقاف بالبحيرة بقيادة فضيلة الشيخ عبد المجيد الرمادي، بتجهيز 171 ساحة على مستوى المحافظة لأداء صلاة عيد الفطر، حيث تم تخصيص إمامين في كل ساحة، أحدهما إمام أساسي والآخر إمام احتياطي، ليصل عدد الأئمة المشاركين في الساحات إلى 342 إمامًا.

وتعتبر ساحة مسجد التوبة بمدينة دمنهور أبرز الساحات المعدة لاستقبال المصلين، بالإضافة إلى تجهيز أكثر من 8000 مسجد على مستوى المحافظة لاستقبال المصلين في جو من الهدوء والطمأنينة.

تأتي هذه الجهود في إطار حرص محافظة البحيرة ووزارة الأوقاف على تسهيل أداء صلاة العيد لجميع المواطنين، بما يضمن لهم إقامة شعائرهم الدينية في أجواء من الراحة والأمان.

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