"التموين" تطرح كحك وبسكويت العيد بتخفيضات تصل لـ30%

طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، منتجات كحك العيد والبسكويت بتخفيضات تصل لـ30% في منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، وذلك من خلال الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية.

ووفرت الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين كميات كبيرة منتجات الكحك والبسكويت بأسعار على النحو الآتي: علبة بسكويت نشادر زنة 1 كيلو جرام بـ170 جنيهًا، وعلبة كعك سادة زنة 1 كيلو بـ170 جنيهُا، وكعك ملبن بسعر 160 جنيهًا، وكعك مكسرات زنة 1 كيلو جرام بـ230 جنيهًا، وغريبة سادة بـ180 جنيهًا للكيلو.

وطرحت الوزارة غريبة لوز بـ210 جنيهات، وبيتى فور عادى بسعر 190 جنيهًا، وبيتى فور لوكس بسعر 220 جنيهًا، وبيتى فور سابليه بسعر 220 جنيهًا، وكوكيز بسعر 190 جنيهًا، وبيتي فور بسعر 190 جنيهًا للكيلو.

ووفرت علبة كعك مشكل "كرتون" زنة 1 كيلو بسعر 180 جنيهًا، وعلبة زنة 2 كيلو مشكل بسعر 360 جنيهًا، وعلبة 3 كيلو مشكل بسعر 535 جنيهًا، وعلبة 4 كيلو مشكل بسعر 725 جنيهًا، وعلبة 5 كيلو مشكل بسعر 900 جنيهًا.

وطرحت الوزارة علبة كعك فاخر مكسرات زنة 1 كيلو بسعر 210 جنيهات، وعلبة كعك 2 كيلو مسكرات بسعر 415 جنيهًا وعلبة كعك مكسرات 3 كيلو بسعر 620 جنيها وعلبة كعك مكسرات 4 كيلو بسعر 840 جنيها، وعلبة كعك مكسرات 5 كيلو بسعر 1050 جنيها.