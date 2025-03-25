بيكو تتعاون مع مصر الخير لدعم الأسر الأكثر احتياجًا بمركز الفشن بمحافظة بني سويف

أعلنت شركة بيكو، إحدى العلامات التجارية الرائدة في صناعة الأجهزة المنزلية في مصر، تعاونها مع مؤسسة مصر الخير خلال شهر رمضان المبارك لدعم الأسر الأكثر احتياجًا في مركز الفشن بمحافظة بني سويف، وهو ما يبرز التزام بيكو بالمسؤولية المجتمعية عبر تقديم منتجات أساسية بهدف الارتقاء بجودة حياة المستفيدين، حيث تنطلق المبادرة الجديدة بشعار "رمضان فرحة في كل بيت.. بيكو x مصر الخير".

وقامت بيكو بتقديم ثلاجات وبوتاجازات، وتولت مصر الخير توزيعها على 50 أسرة مستحقة، وهو ما يعكس جهود بيكو في تعزيز المسؤولية الاجتماعية من خلال تقديم دعم فعلي للأسر الأولى بالرعاية، وتجسد هذه المبادرة قيم الشركة الإنسانية في العطاء والتزامها بدعم المجتمع المصري.

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، ترحيبه الكامل بالتعاون بين الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدني في سبيل دعم الأسر الأولى بالرعاية لتحسين جودة معيشة المواطنين وتوفير احتياجاتهم الأساسية، مشيدا بدور مؤسسة مصر الخير فى تحقيق التنمية بكافة محافظات الجمهورية.

ومن جانبه، صرح أوميت جونيل، المدير الإقليمي لبيكو شمال أفريقيا ومدير عام بيكو مصر، قائلاً: " تأتي تلك المبادرة انعكاساُ لالتزامنا في بيكو بتمكين المجتمعات التي نعمل فيها وتعزيز رفاهيتها. فنحن نهدف من خلال هذه المبادرة إلى إحداث تغيير ملموس في حياة الأسر المستفيدة، وذلك بتوفير أجهزة منزلية أساسية عالية الجودة وموفرة للطاقة تساهم في تحسين ظروفهم المعيشية وتلبي احتياجاتهم اليومية.إن هذه الثلاجات التي نقدمها من خلال المبادرة من شأنها أن تساعد العائلات على تخزين الطعام بشكل آمن والحفاظ عليه مما يسهم في تقليل هدر الطعام، إلى جانب البوتاجازات التي توفر لهم مزيدًا من الراحة والسهولة في الاستخدام."

وأضاف جونيل: "تؤمن بيكو إيمانًا راسخًا بأهمية دورها في دعم المجتمعات المحلية، ونحرص على تعزيز التعاون مع المنظمات غير الحكومية، خاصة في شهر رمضان المبارك، من خلال إطلاق مبادرات خيرية فعالة تسهم في تحسين حياة الأفراد. كما أن دورنا يشمل أيضًا دعم الاقتصاد المصري عبر مصنع بيكو في العاشر من رمضان، الذي يوفر فرص عمل ويسهم في دفع عجلة التنمية”

بينما قال الدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر، إن المؤسسة مستمرة في رفع وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المستحقة وتحسين جودة حياتهم، من خلال التوسع في تنفيذ المشروعات الخدمية سواء التنموية أو الخيرية في العديد من المجالات الحيوية التي تمس حاجة المستحقين بشكل أساسي ويومي، من منطلق شعار مؤسسة مصر الخير "تنمية الانسان مهمتنا الأساسية".

من جانبها، اشارت المهندسة أمل مبدي، المدير التنفيذي لتنمية الموارد بمؤسسة مصر الخير، إلى تطلع مؤسسة "مصر الخير" إلى تقديم المزيد من هذه الفرص للمستحقين بالتعاون مع شركاء النجاح لتحقيق تنمية حقيقية لكافة المستحقين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتحرص شركة بيكو على إيصال الأجهزة لمستحقيها ، من خلال قاعدة بيانات مصر الخير ومعايير فائقة لاختيار المستفيدين، وتعتبر محافظة بني سويف واحدة من المحافظات الاكثر احتياجاً، حيث تحتل المرتبة الثانية عشرة في معدل الفقر على مستوى الجمهورية، بنسبة تصل إلى 32% من إجمالي السكان. كما يعد مركز الفشن من أشد المناطق احتياجًا للدعم، إذ تبلغ معدلات الفقر داخل المركز 34.6% من إجمالي السكان، وهو ما يبرز الحاجة الملحة لتحسين الظروف المعيشية للأسر الأكثر احتياجًا.

وسبق لشركة بيكو تنفيذ عدد من مبادرات المسؤولية المجتمعية في مصر، حيث شاركت في مبادرة "المنفذ" رمضان الماضي من خلال المساهمة في تجميع 50 الف من كراتين المواد الغذائية وتوزيعها على الفئات الأكثر استحقاقاً في جميع محافظات الجمهورية، مؤكده على تعزيز الجهود المجتمعية والتنموية لإحداث تغيير إيجابي في حياة الأفراد.